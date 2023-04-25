Когда и чем подкормить перец: бабушкин секрет для богатого урожая

Сладкий или болгарский перец – популярный овощ. При правильном уходе он дает немало сочных, богатых витаминами плодов, его можно есть свежим, а можно делать закрутки на зиму. Но урожай перцев можно существенно увеличить, если правильно подкормить растения весной.

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OBOZREVATEL узнал о простом и эффективном рецепте подкормки. Его может изготовить любая бабушка, ведь ингредиенты дешевые и легко можно найти.

Когда подкармливать перцы

Чтобы растения были здоровыми и устойчивыми, первую подкормку нужно проводить довольно рано. Опытные огородники рекомендуют делать это на 12-14 день после пикировки рассады, когда на молодых перцах начнут появляться первые листья.

Как самостоятельно приготовить удобрение

Чтобы обеспечить перец всеми необходимыми для роста питательными веществами, можно приготовить настой из обыкновенного хлеба и крапивы. Для него нужно будет взять:

сухой хлеб – 2 буханки;

свежесрезанная крапива – большой пучок;

вода.

В 10-литровое ведро нужно поместить измельченный хлеб и нарезанную крапиву, залить их водой и накрыть крышкой. Настаивать удобрение нужно неделю, иногда помешивая его.

Когда настоится жидкость, ее нужно процедить и разбавить. Добриво разбавляют чистой водой в пропорции 1:10 и подливают им рассаду, а затем и взрослые высаженные в грунт кусты.

Удобрение на основе перекиси водорода

Еще одна подкормка поможет обеззаразить землю на грядке с перцами, что снизит риски болезней для растения. Главное в подкормке с помощью перекиси – строго соблюдать пропорцию. Особенно если вы обрабатываете ею рассаду.

Для приготовления средства разведите 1 столовую ложку аптечной перекиси водорода в 500 мл воды. Этой смесью можно подливать перцы, а можно опрыскивать их.

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