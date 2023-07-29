Клубника на самом деле не ягода, а светлые точки на ней – не семена: шокирующее научное объяснение

Мы еще с детства знаем, что клубника – это ягода, а белые точки – это семена. Ученые объяснили почему это не так.



Клубника хоть и выглядит как ягода, но не соответствует ее структуре. Издание IFLScience опубликовало мнение ученых по этому вопросу.

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Клубника – это многолетнее растение семейства розовых. Малина и ежевика также принадлежат к этой категории.

Ягодой можно назвать любой мясистый плод, содержащий семена, но на самом деле существует научная классификация. Чтобы назвать плод ягодой, он должен содержать более одного семена и состоять из наружной кожицы, мякоти и внутренней оболочки, содержащей семена.

Ягоды делятся на три группы: настоящие – образуются за счет завязи, состоят из кожицы, мякоти, в которой размещены семена (виноград, смородина, крыжовник, клюква, черника, брусника); ложные – образуются из цветокола и разросшейся завязи (земляника); сложные – состоят из отдельных сросшихся между собой небольших плодов (малина, ежевика).

Грейпфрут, лайм и тыква технически тоже являются ягодами.

Клубника, в отличие от настоящих ягод, на самом деле является отечной тканью, которая удерживает на своей поверхности плод, несущий семена.

Цветок клубники опыляется, плод не набухает, а набухает ткань оплодня (часть плода), а настоящий плод распадается на маленькие сухие семянки. А поскольку семянки содержат только одно семя, их также нельзя классифицировать как ягоду.

Большинство видов клубники даже не выращиваются из семян, потому что куст сам разрастается, когда попадает на почву.

Поэтому клубника – это действительно не ягода, а скорее совокупность плодов – фактически плодом клубники являются белые семена на поверхности его ягод.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как обрезать клубнику после оружия урожая, чтобы ягод стало еще больше.

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