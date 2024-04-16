Клубника будет в пять раз больше: чем подкормить кусты весной

Часто несмотря на все усилия вместо сладкой ароматной клубники на грядках вырастают мелкие водянистые ягоды. Причина может быть в неправильном поливе или атаках вредителей. Однако чаще плохой урожай связывают с отсутствием питательных веществ в почве.

Не стоит пренебрегать подкормками клубники. Какие весенние удобрения помогут вырастить качественный и большой урожай – читайте в материале OBOZ.UA.

Эффективная подкормка

Опытные огородники советуют попробовать крахмальные подкормки. В составе крахмала есть магний, калий, фосфор, железо, цинк, селен, медь, а также витамины С, Е и группы В – эти вещества нужны растениям для правильного развития и роста.

Полезные свойства крахмала:

крахмал улучшает воздухопроницаемость почвы;

препятствует распространению грибковых спор;

повышает сопротивляемость культур к болезням;

укрепляет корни;

регулирует процесс фотосинтеза;

способствует наращиванию зеленой массы.

Как следствие – плоды вырастают большими и сладкими. Специалисты отмечают, что для подкормок подойдет картофельный и кукурузный крахмал.

Как приготовить удобрение

На 3 л воды следует взять 250 г крахмала. Эти компоненты доводим до кипения. Далее нужно разбавить получившуюся смесь 10 литрами чистой воды. Полив необходимо производить и под корень на предварительно увлажненную почву из расчета 2 литра удобрения на 1 куст.

Другие действенные удобрения

Эксперты советуют попробовать настой из коровяка – это средство содержит большое количество полезных веществ для роста и развития клубники.

Регулярная подкормка водным отваром на основе крапивы будет способствовать повышению урожайности. Крапива содержит в составе азот и другие полезные минералы.

Еще одной качественной органической подкормкой станет использование банановой кожуры – в ней содержится калий и другие микроэлементы. Полив настойкой из банановой кожуры будет способствовать росту и плодоношению.

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