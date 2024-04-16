Клубника будет в пять раз больше: чем подкормить кусты весной
Часто несмотря на все усилия вместо сладкой ароматной клубники на грядках вырастают мелкие водянистые ягоды. Причина может быть в неправильном поливе или атаках вредителей. Однако чаще плохой урожай связывают с отсутствием питательных веществ в почве.
Не стоит пренебрегать подкормками клубники. Какие весенние удобрения помогут вырастить качественный и большой урожай – читайте в материале OBOZ.UA.
Эффективная подкормка
Опытные огородники советуют попробовать крахмальные подкормки. В составе крахмала есть магний, калий, фосфор, железо, цинк, селен, медь, а также витамины С, Е и группы В – эти вещества нужны растениям для правильного развития и роста.
Полезные свойства крахмала:
- крахмал улучшает воздухопроницаемость почвы;
- препятствует распространению грибковых спор;
- повышает сопротивляемость культур к болезням;
- укрепляет корни;
- регулирует процесс фотосинтеза;
- способствует наращиванию зеленой массы.
Как следствие – плоды вырастают большими и сладкими. Специалисты отмечают, что для подкормок подойдет картофельный и кукурузный крахмал.
Как приготовить удобрение
- На 3 л воды следует взять 250 г крахмала. Эти компоненты доводим до кипения.
- Далее нужно разбавить получившуюся смесь 10 литрами чистой воды.
- Полив необходимо производить и под корень на предварительно увлажненную почву из расчета 2 литра удобрения на 1 куст.
Другие действенные удобрения
Эксперты советуют попробовать настой из коровяка – это средство содержит большое количество полезных веществ для роста и развития клубники.
Регулярная подкормка водным отваром на основе крапивы будет способствовать повышению урожайности. Крапива содержит в составе азот и другие полезные минералы.
Еще одной качественной органической подкормкой станет использование банановой кожуры – в ней содержится калий и другие микроэлементы. Полив настойкой из банановой кожуры будет способствовать росту и плодоношению.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что посадить у клубники, чтобы урожай резко увеличился.
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