"Классическая" зима напомнит о себе: синоптик дала прогноз для Украины и предупредила об опасности на дорогах

В Украину уже в ближайшие дни приедет "классическая" зима – со снегом, морозами и гололедом. Снегопады начнутся уже в четверг, 2 февраля, в то время как морозы ударят в выходные. При этом вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом.

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Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко. Она призвала в каждой погоде искать позитив и наслаждаться уникальными моментами, которые та создает.

"В большинстве областей Украины местами снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. На юге вероятность осадков будет завтра наименьшей. Температура воздуха 2 февраля в Украине в течение дня будет колебаться в пределах 0+4 градусов, в южной части +4+7 градусов", – прогнозирует синоптик.

В Киеве, по ее данным, в среду будет мокрый снег, на дорогах и тротуарах станет сложнее двигаться. В ближайшую ночь в столице до -2 градусов, завтра днем до +2 градусов. Похолодание начнется с ближайших субботы-воскресения.

"Вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом. "Классическая" зима захотела покрутиться перед атмосферным зеркалом", – подытожила Наталья Диденко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным Украинского гидрометцентра, в первые дни февраля в Украине ожидается мокрый снег и плюсовая температура днем. Также на дорогах по всей стране, кроме юга, кое-где может образоваться гололед.

В Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют небольшой снег, днем с дождем. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 3 градусов тепла.

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