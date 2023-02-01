Мокрый снег и дневные ''плюсы'': в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый день февраля. Карта

Погода в Украине в среду, 1 февраля, будет морозной ночью и относительно теплой днем. Сегодня в большинстве регионов ожидаются осадки, время от времени будет падать снег.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Так, синоптики прогнозируют в первый день февраля небольшой снег, днем местами он будет падать с неба вместе с дождем.

На Закарпатье ожидаются умеренные осадки, в Карпатах тоже будет снег. В то же время наименьшая вероятность дождя и снега в южных регионах Украины, там, как сказано в прогнозе, день пройдет без существенных осадков.

Также на дорогах по всей стране, кроме юга, местами может образоваться гололедица.

"Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с", – предупреждают синоптики.

Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до 5 градусов мороза. А днем в Украине столбики термометров будут показывать от 2 градусов мороза до 3 тепла. Теплее всего в южной части страны и на Закарпатье – от 1 до 6 градусов с отметкой "плюс".

На Киевщине сегодня облачно, ожидается небольшой снег, а днем – с дождем. На дорогах области будет гололедица.

Температура воздуха в регионе ночью он нуля до -5 по Цельсию, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла. В Киеве ночью от 1 до 3 мороза, а днем 0-2 градуса тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль 2023 года в Украине прогнозируется относительно теплым. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса и будет колебаться в пределах -3...+2 по Цельсию.

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