Кенленский, Кеношенко и другие: как выглядели бы президенты Украины, будь Кеном из 'Барби'

Барби-тренд набирает обороты. В топе – розовые аксессуары, яркий макияж, идеальные прически и кукольные образы. Актеры Марго Робби и Райан Гослинг воплотили на экране эталонных Барби и Кена, запустив своеобразный челлендж: с помощью искусственного интеллекта теперь каждый может представить себя героем Барби-мира.

Видео дня

В сети прибегли к интересным экспериментам, показав, как бы выглядели украинские президенты, будь они Кенами. Кенленский, Кеношенко и Кенчук предстали в неожиданных образах.

Пользователей соцсетей развлекла такая публикация. Некоторые заметили сходство президентов-Кенов с реальными актерами или героями других фильмов и сериалов. В комментариях добавили и Кена-Буданова, главу ГУР.

"Барби" собирает невероятные суммы в мировом прокате, ведь о ленте говорили задолго до ее выхода на большие экраны. Кинокритики и зрители активно делятся мыслями о фильме, но впечатления неоднозначны: одни называют "Барби" поверхностной историей с розовыми картинками, другие же восхищаются и отмечают, что кукольная лента на самом деле имеет глубокий сюжет и сквозь призму юмора освещает важные проблемы. О реакциях экспертов и просто кинолюбителей – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что искусственный интеллект нарисовал мировых лидеров младенцами: Зеленский, Макрон и Шольц получились довольно милыми.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.