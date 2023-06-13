Искусственный интеллект нарисовал мировых лидеров младенцами: смешные фото Зеленского, Макрона, Джонсона и других

Иллюстративная нейросеть может реализовать любой запрос пользователя – естественно, при правильно подобраных ключевых слов. Это направление становится глобальной тенденцией, используемой мировыми брендами и бизнесами различных сфер.

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В сети продолжают распространяться интересные подборки, сформированные искусственным интеллектом на основе вводного запроса. Нейросеть нарисовала мировых лидеров младенцами – Зеленский, Макрон, Джонсон, Эрдоган и другие политики получились довольно милыми. В подборку, помимо мировых лидеров, вошел и кремлевский диктатор Владимир Путин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Совокупность алгоритмов позволяют искусственному интеллекту быстро и эффективно распознавать закономерности при обработке запроса. Нейронная сетка формируется благодаря элементам программного кода, отдельные нейроны воспринимают и прорабатывают вводные слова.

Недавно мы опубликовали еще одну интересную подборку – нейросеть показала, как выглядели бы известные мировые политики в качестве героев популярных мультиков Pixar.

Ранее искусственный интеллект показал стереотипные изображения представителей многих национальностей, в частности французов, украинцев, немцев и поляков. Какими нейросеть видит европейцев – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что искусственный интеллект сгенерировал изображение горящего Кремля в исполнении выдающихся художников Дали, Пикассо, Климта и других.

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