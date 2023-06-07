Картофеля будет очень много: что нужно сделать в июне, чтобы получить рекордный урожай

Июнь – горячая пора для огородников. Начинают сходить разнообразные культуры, появляются сорняки, активизируется борьба с вредителями.

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В начале лета основная задача – обеспечить картофель всем необходимым для нормального формирования и развития клубней. OBOZREVATEL собрал основные советы огородникам для щедрого урожая.

Окучивание картофеля

Среди огородников до сих пор идут дискуссии о необходимости июньского окучивания. Однако пользу процедуры сложно переоценить. Окучивание будет способствовать наращиванию дополнительных корней, на которых затем формируются корнеплоды.

Кроме того, следует устранить риск попадания солнца непосредственно на клубни. Дело в том, что под прямыми солнечными лучами картофель приобретает характерную зеленую окраску. В ней повышается выработка гликоалкалоидов, в том числе ядовитого соланина.

В целом, процедуру рекомендуют проводить трижды:

первое окучивание следует сделать после появления всходов, когда зелень вытянется над землей на 7-10 см.

второе начинают примерно через две недели после первого (высота 15-17 см);

третий раз картофель нужно окучивать, когда куст вырастет до 25 см. При этом не стоит полностью засыпать куст землей, достаточно немного набрасывать почву между побегами.

Если начать окучивание слишком поздно, есть риск повреждения кустов, что приведет к частичной потере урожая.

Что такое мульчирование

Мульчирование полезно для предотвращения разрастания сорняков и удержания влаги. Опытные огородники говорят, что чем меньше сорняков на грядке – тем меньше у картофеля шансов подхватить грибковые болезни. Издавна в качестве мульчи использовали солому.

Защитные мероприятия

Чтобы защитить картофель от вредителей, фитофтороза и бактериальных болезней, можно приготовить специальную смесь.

На 10 л воды нужно взять 40 г битоксибациллина и 30 г фитоспорина. Опрыскивать растение таким образом советуют утром в безветренную погоду. При необходимости можно произвести повторную обработку через две недели.

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