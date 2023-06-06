Клев будет бешеным: как сделать дома прикормку для карпа

Часто рыбаки называют карпов трофейными рыбами. Они распространены в пресноводных водоемах, имеют длину тела до одного метра, а живая масса может достигать даже 20 кг. Однако это очень осторожная рыба, поэтому выловить ее не так просто.

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Лучше выбирать крупный прикорм, например кукурузу, горох, картофель, гороховое пюре, комбикорм и другие крупы. Карп имеет отличное обоняние, поэтому опытные рыбаки советуют добавлять сухое молоко, рыбную муку, сливки, жмыхи или отруби. OBOZREVATEL собрал самые лучшие рецепты прикорма.

Рецепт 1: горох, пшено и перловка

В равных пропорциях нужно смешать горох, пшенную и перловую крупы. Залейте смесь водой и сварите кашу. Когда каша будет готова, добавьте подсолнечное масло – важно взять нерафинированное для усиления запаха, а также 2 столовые ложки меда, панировочные сухари и жмых (1/10 от общей массы).

Рецепт 2: картофельное пюре

Это самый простой и доступный рецепт прикорма. Приготовьте картофельное пюре, добавьте 1 стакан измельченных жареных семян подсолнечника и вбейте сырое яйцо. Можно использовать дополнительные ароматизаторы.

Карпы любят следующие запахи:

ваниль;

мед;

фруктовые ароматы;

карамель;

конопля;

чеснок;

анис;

креветка;

краб;

раковины.

Рецепт 3: классический

Необходимые ингредиенты:

1 стакан пшеничной муки;

1 стакан кукурузной муки;

100 г шоколада

1 столовая ложка меда

1 чайная кровать соли

горячая вода

Смешайте пшеничную и кукурузную муку и подсушите ее на сковороде. Добавьте соль и пересыпьте в кастрюлю. После этого добавляем все остальные ингредиенты: шоколад, стакан горячей воды и мед. Перемешивайте, пока смесь не приобретет однородную массу. Затем вымесите тесто, сделайте из него небольшие шарики и разложите по пакетам.

Рецепт 4: с манкой и арахисом

Этот рецепт подойдет, если вы собираетесь на рыбалку большой компанией, ведь прикорма получится немало.

Необходимые ингредиенты:

1,2 кг манки

300 г белого сахара

400 г сухого молока

0,5 кг гранулированного корма для кошек или собак

400 г жареного измельченного арахиса

1,2 кг панировочных сухарей

2 кг кукурузной крупы

400 г жмыха

0,5 кг измельченных хлопьев (овсяных, кукурузных или пшеничных).

Все ингредиенты следует смешать и оставить на 15 минут. По прибытии на рыбалку, добавьте в смесь немного воды непосредственно из водоема, где вы собираетесь ловить карпа. Еще раз перемешайте, дайте 10 минут, чтобы настояться и начинайте процесс.

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