Клев будет бешеным: как сделать дома прикормку для карпа
Часто рыбаки называют карпов трофейными рыбами. Они распространены в пресноводных водоемах, имеют длину тела до одного метра, а живая масса может достигать даже 20 кг. Однако это очень осторожная рыба, поэтому выловить ее не так просто.
Лучше выбирать крупный прикорм, например кукурузу, горох, картофель, гороховое пюре, комбикорм и другие крупы. Карп имеет отличное обоняние, поэтому опытные рыбаки советуют добавлять сухое молоко, рыбную муку, сливки, жмыхи или отруби. OBOZREVATEL собрал самые лучшие рецепты прикорма.
Рецепт 1: горох, пшено и перловка
В равных пропорциях нужно смешать горох, пшенную и перловую крупы. Залейте смесь водой и сварите кашу. Когда каша будет готова, добавьте подсолнечное масло – важно взять нерафинированное для усиления запаха, а также 2 столовые ложки меда, панировочные сухари и жмых (1/10 от общей массы).
Рецепт 2: картофельное пюре
Это самый простой и доступный рецепт прикорма. Приготовьте картофельное пюре, добавьте 1 стакан измельченных жареных семян подсолнечника и вбейте сырое яйцо. Можно использовать дополнительные ароматизаторы.
Карпы любят следующие запахи:
- ваниль;
- мед;
- фруктовые ароматы;
- карамель;
- конопля;
- чеснок;
- анис;
- креветка;
- краб;
- раковины.
Рецепт 3: классический
Необходимые ингредиенты:
- 1 стакан пшеничной муки;
- 1 стакан кукурузной муки;
- 100 г шоколада
- 1 столовая ложка меда
- 1 чайная кровать соли
- горячая вода
Смешайте пшеничную и кукурузную муку и подсушите ее на сковороде. Добавьте соль и пересыпьте в кастрюлю. После этого добавляем все остальные ингредиенты: шоколад, стакан горячей воды и мед. Перемешивайте, пока смесь не приобретет однородную массу. Затем вымесите тесто, сделайте из него небольшие шарики и разложите по пакетам.
Рецепт 4: с манкой и арахисом
Этот рецепт подойдет, если вы собираетесь на рыбалку большой компанией, ведь прикорма получится немало.
Необходимые ингредиенты:
- 1,2 кг манки
- 300 г белого сахара
- 400 г сухого молока
- 0,5 кг гранулированного корма для кошек или собак
- 400 г жареного измельченного арахиса
- 1,2 кг панировочных сухарей
- 2 кг кукурузной крупы
- 400 г жмыха
- 0,5 кг измельченных хлопьев (овсяных, кукурузных или пшеничных).
Все ингредиенты следует смешать и оставить на 15 минут. По прибытии на рыбалку, добавьте в смесь немного воды непосредственно из водоема, где вы собираетесь ловить карпа. Еще раз перемешайте, дайте 10 минут, чтобы настояться и начинайте процесс.
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