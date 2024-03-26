Календарь огородника: что обязательно нужно сделать на участке в апреле

Апрель – насыщенный период для огородников. В разгар весны следует убрать грядку, подкормить почву, посадить рассаду и обустроить теплицу. Это один из самых продуктивных месяцев года, от которого зависит и будущий урожай.

OBOZ.UA собрал список дел, которые обязательно следует сделать на грядках в апреле. Именно на второй весенний месяц приходится больше посадок и посевов.

Совет 1: подготовка грядок

Перед активными посевами и посадками земельный участок следует как следует подготовить к следующему сезону. Прежде всего, нужно убрать весь мусор и перекопать верхний слой грунта, чтобы насытить его кислородом. Грядки следует посыпать удобрениями – это залог щедрого урожая и качественных плодов.

Совет 2: обустройство теплиц

В апреле можно либо пересаживать, либо сразу сеять в теплицу следующие культуры:

капусту;

огурцы;

помидоры;

сладкий и острый перец.

Кроме того, можно подготовить рассаду цветов: бархатцев, георгин, астр.

Совет 3: овощи на рассаду

Большинство овощей на рассаду высаживают в марте или даже в конце февраля. Однако некоторые среднеспелые и поздние культуры следует посадить в апреле:

помидоры;

капуста;

кабачки и патиссоны;

огурцы;

тыквы.

Апрельскую рассаду можно пересаживать на грядки в течение мая.

Совет 4: посев овощей на грядку

В апреле можно посадить в открытую почву овощи, которые не боятся морозов. К примеру, в начале апреля, при отсутствии резких заморозков, высаживают редис, горох и репу. Вторая половина апреля – идеальна для высадки укропа, петрушки, салата, сельдерея, а также ранней капусты и ранних помидоров. Капусту и помидоры до прорастания советуют прикрыть пленкой. В конце апреля можно сажать лук, кабачки, тыкву, морковь. В апреле начинают высаживать и картошку.

Совет 5: устройство клумб

Не стоит забывать и о садовых работах. В апреле высаживают следующие цветы:

бархатцы;

астры;

флоксы;

однолетние георгины;

маргаритки;

пионы;

матиолы;

хризантемы;

ирисы.

Во второй половине апреля садоводы высаживают розы, но при похолодании до +5 °С и ниже кусты нужно укрыть пленкой.

Совет 5: обрезка и прививка деревьев

Апрельская обрезка направлена на удаление сухих и болезненных ветвей. Слабые деревья садоводы советуют подвязать к колышку.

В апреле можно сажать деревья и ягодные кустарники, в частности, смородину, ежевику, малину, виноград, а также плодовые деревья.

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