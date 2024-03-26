Календарь огородника: что обязательно нужно сделать на участке в апреле
Апрель – насыщенный период для огородников. В разгар весны следует убрать грядку, подкормить почву, посадить рассаду и обустроить теплицу. Это один из самых продуктивных месяцев года, от которого зависит и будущий урожай.
OBOZ.UA собрал список дел, которые обязательно следует сделать на грядках в апреле. Именно на второй весенний месяц приходится больше посадок и посевов.
Совет 1: подготовка грядок
Перед активными посевами и посадками земельный участок следует как следует подготовить к следующему сезону. Прежде всего, нужно убрать весь мусор и перекопать верхний слой грунта, чтобы насытить его кислородом. Грядки следует посыпать удобрениями – это залог щедрого урожая и качественных плодов.
Совет 2: обустройство теплиц
В апреле можно либо пересаживать, либо сразу сеять в теплицу следующие культуры:
- капусту;
- огурцы;
- помидоры;
- сладкий и острый перец.
Кроме того, можно подготовить рассаду цветов: бархатцев, георгин, астр.
Совет 3: овощи на рассаду
Большинство овощей на рассаду высаживают в марте или даже в конце февраля. Однако некоторые среднеспелые и поздние культуры следует посадить в апреле:
- помидоры;
- капуста;
- кабачки и патиссоны;
- огурцы;
- тыквы.
Апрельскую рассаду можно пересаживать на грядки в течение мая.
Совет 4: посев овощей на грядку
В апреле можно посадить в открытую почву овощи, которые не боятся морозов. К примеру, в начале апреля, при отсутствии резких заморозков, высаживают редис, горох и репу. Вторая половина апреля – идеальна для высадки укропа, петрушки, салата, сельдерея, а также ранней капусты и ранних помидоров. Капусту и помидоры до прорастания советуют прикрыть пленкой. В конце апреля можно сажать лук, кабачки, тыкву, морковь. В апреле начинают высаживать и картошку.
Совет 5: устройство клумб
Не стоит забывать и о садовых работах. В апреле высаживают следующие цветы:
- бархатцы;
- астры;
- флоксы;
- однолетние георгины;
- маргаритки;
- пионы;
- матиолы;
- хризантемы;
- ирисы.
Во второй половине апреля садоводы высаживают розы, но при похолодании до +5 °С и ниже кусты нужно укрыть пленкой.
Совет 5: обрезка и прививка деревьев
Апрельская обрезка направлена на удаление сухих и болезненных ветвей. Слабые деревья садоводы советуют подвязать к колышку.
В апреле можно сажать деревья и ягодные кустарники, в частности, смородину, ежевику, малину, виноград, а также плодовые деревья.
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