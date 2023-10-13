Календарь грибника на 2023 год: благоприятные дни в октябре и ноябре

Осень – это лучшее время для того, чтобы собирать грибы, из которых можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Повышенная влажность и прохладная температура воздуха наиболее благоприятны для удачного грибного сезона.

OBOZ.UA опубликовал календарь грибника на октябрь и ноябрь 2023 года. Выбирайте благоприятные дни, чтобы собрать обильный урожай.

Октябрь

Удачные дни согласно лунному календарю: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Вы можете найти много видов грибов: белые грибы, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, сыроежки, опята, хрящ-молочник настоящий.

Ноябрь

Благоприятные дни: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Видео дня

Погода в этом месяце уже будет прохладнее, а температура снизится, поэтому грибов может быть уже не так много. Но вы сможете найти опята, вешенки и трюфели.

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Не замачивайте надолго. Пористая структура гриба быстро впитывает слишком много воды и они становятся невкусными.

Обрезайте кончик ножки. Если вы храните грибы в холодильнике, то чем дольше они там лежат, тем большую часть ножки придется удалить.

Не обращайте внимания на юбку. Мнение, что ее нужно удалять, не больше, чем миф.

Большие шляпки чистьте от пленки. Подхватывайте ее от края и аккуратно снимайте к центру, а коричневую пластину под шляпкой лучше оставить.

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