Как правильно чистить грибы: секреты, о которых знают не все

Опытные грибники утверждают, что одним из главных секретов приготовления этого продукта является его правильная чистка. Оно не только лишает грибы грязи, но и удаляет невкусные части, сохраняя характерные вкусовые нотки.

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OBOZREVATEL поинтересовался, как правильно чистить грибы. И рассказывает об универсальных советах и лайфхаках, которые пригодятся для отдельных видов.

Общие советы, как чистить грибы

Не замачивайте надолго. Пористая структура гриба быстро впитывает слишком много воды и они становятся невкусными. Если собранный урожай не червив, его достаточно будет промыть проточной водой, а затем обмакнуть бумажными полотенцами.

Обрезайте кончик ножки. Если вы храните грибы в холодильнике, то чем дольше они лежат в его камере, тем большую часть ножки придется удалить.

Не обращайте внимания на юбочку. Мнение, что ее обязательно нужно удалять, не более, чем миф. Но если вы все же считаете нужным обрезать ее, делайте это.

Большие шляпки чистите от пленки. Подхватывайте ее от края и аккуратно снимайте к центру. У маленьких грибов эта пленка очень тонкая и почти не ощутимая, поэтому на нее можно не тратить время и усилия.

Коричневую пластину под шляпкой лучше оставить. Именно эта часть гриба отвечает за его характерный вкус.

Как правильно чистить определенные виды грибов

Белый гриб. Аккуратно потрите шляпку жесткой щеткой и промойте гриб под струей воды.

Шампиньоны. По возможности избегайте контактов этого вида с водой, так как шампиньоны впитывают ее очень сильно. С больших шляпок лучше снимать пленку.

Маслята. Шляпки этих грибов нужно очищать от пленки. Это будет легче сделать, если обдать их кипятком.

Опята и лисички. Достаточно промыть под проточной водой, чтобы смыть остатки листьев, хвои и прочий мусор.

Грузди. Эти грибы нужно замачивать. Оставьте их на сутки в холодной воде, затем очистите ножом до белого цвета.

Подберезовики и подосиновики. Эти два вида разделяют на ножку и шляпку, затем чистят каждую часть отдельно. С ножки снимают шкурку, а верхушки просто промывают под струей воды.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно варить лесные грибы.

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