Какую зелень можно посадить летом: список

Даже владельцы земельных участков, которые не заводят полноценных огородов, с радостью выращивают на своей земле зелень для летних салатов и супов. Эти растения не нуждаются в сложном уходе, дають хороший урожай и дополняют блюда свежими и яркими вкусами. Но не все из них знают, что зелень можно досевать все лето и собирать их зелень несколько раз за сезон.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие растения можно сажать в летнее время. И как быстро они дадут свежую и полезную зелень.

Укроп можно высевать каждые 15-20 дней вплоть до окончания летнего сезона. Главное – замочить семена перед тем, как закладывать их в землю, чтобы они взошли быстрее.

Кресс-салату понадобится всего две недели, чтобы дать готовую к употреблению зелень. Так что и высаживать его можно примерно с такой периодичностью.

Несколько урожаев можно собрать и с грядки листового салата. Однако для созревания ему понадобится около месяца.

Шпинат также может уродить несколько раз в сезон. Но его семена тоже всходят долго, поэтому для ускорения проращивания их лучше замочить.

В богатой и хорошо увлажненной почве быстро прорастает руккола. Ей понадобится всего 5-6 дней, чтобы дать пригодные к употреблению всходы. Можно выдержать ее и подольше.

Если в середине лета посадить петрушку и лук-порей, то к концу сезона вы будете иметь свежую зелень из этих растений.

Также летом можно высевать многолетники, такие как шнит-лук, лук-батун, ревень и щавель. К заморозкам они дадут первый урожай. Чтобы сохранить их и на следующий сезон, главное выбрать для них участок, не заливаемый водой осенью. А также на зиму укрывать грядку мульчей из торфа или компоста.

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