Какую ошибку на кухне совершают почти все хозяйки: недешевый, однако эффективный лайфхак

Насколько крепкие мусорные мешки ни покупай, с ними все равно периодически случаются протечки или они сползают с краев. И в результате мусорное ведро приходится часто мыть, потому что оно впитывает жидкость и начинает плохо пахнуть.

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Как узнал OBOZREVATEL, все из-за того, что большинство людей используют эти мешки неправильно. Существует несколько лайфхаков, как правильно застилать мусорное ведро.

В первую очередь лучше вставлять в бак не один, а 2-3 мешка. Так будет легче извлекать наполненный внутренний. А при необходимости вы уже будете иметь готовый дополнительный страховочный мешок, который защитит и ведро, и всю кухню от протечки. Вы просто вытащите сразу все пакеты и вам не придется собирать мусор, который просыпался на пол, и вытирать неприятную жидкость.

К тому же застилать мешок лучше, не вставляя его внутрь ведра, а затем расправляя по краям, как делает большинство. Лучше сначала надеть пакет сверху как шапку, убедившись, что он надежно закрепился на краях, а затем аккуратно заправить внутрь. Так вы меньше будете его дергать и он с меньшей вероятностью порвется. К тому же, это проще.

Ну и напоследок, если мешок все равно скользит по краям ведра, его можно закрепить дополнительно. Для этого снаружи можно прикрепить маленькие крючки, за которые будет цепляться пакет. Главное условие – крючки не должны быть острыми, чтобы не рвать материал.

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