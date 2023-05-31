Какую обувь категорически нельзя стирать в машинке: важные правила

Стиральная машина очень облегчает уход не только за одеждой, но и за обувью. Впрочем, таким образом очищать можно далеко не каждую пару.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие типы обуви нельзя отправлять в барабан ни в коем случае. И как правильно стирать ту, которая подлежит подобному уходу.

Материалы, которые нельзя стирать в машинке

Чтобы точно определить, можно ваши кеды, туфли или балетки отправлять на машинную стирку, просто обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Такой уход точно испортит пару, если она изготовлена из перечисленного ниже.

Кожа – несмотря на то, что это прочный и долговечный материал, будь то натуральная или экокожа, длительный контакт с водой и выкручивание могут сильно повредить и деформировать его.

Замшевая или лакированная кожа – эти типы кожи еще более чувствительны к контакту с водой вне зависимости от ее температуры. Причем речь идет и о натуральных, и об искусственных вариантах материалов.

Металл – любой металлический декор делает обувь непригодной для машинной стирки. В частности, из-за того, что он может повредить машину.

Модели на платформе или каблуке – тонкие каблуки во время отжима сломаются сами и сломают машинку. Платформа же слишком тяжела для машинной стирки, она будет нарушать баланс барабана.

Декор – щедро декорированная обувь со стразами, аппликациями, вышивкой и т.д. всегда требует специального ухода, поэтому в барабан ее точно отправлять не следует.

Непрошитая обувь – если швы в вашей модели не прошиты, а только проклеены, под действием воды они могут разойтись.

Как стирать обувь в машине

Следовательно, машинной стирке подлежат только пары, изготовленные из текстиля и не украшенные большим количеством декора. Как правило, это спортивная летняя обувь, которая сейчас доминирует в гардеробе большинства людей. Она хорошо переносит такой уход и легко выполаскивается.

Вот несколько советов, как правильно постирать такую обувь в машине.

Выберите деликатный режим с невысокой температурой и слабым отжимом. При этом прибавляйте небольшое количество стирального средства. Лучше всего отдавать предпочтение жидким формам.

Шнурки и съемные стельки стирайте только вручную.

Все пятна и сильные загрязнения на обуви нужно удалять заранее. Машинная стирка ситуацию только усложнит.

Лучше стирать обувь в специальном мешке. Он не ухудшит качество ухода, но при этом убережет барабан машины от повреждений.

Можно стирать одновременно не более 2 пар взрослой обуви и 3 пар детской. Закладывать одну пару – нормально и безопасно.

Сушить постиранную обувь нужно на открытом воздухе без попадания прямых солнечных лучей. Также запрещена сушка у приборов отопления или открытого огня. Чтобы пара высохла быстрее, внутрь лучше положить внутрь смятую газету или бумажные полотенца и время от времени их менять.

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