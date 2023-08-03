Какую дистанцию нужно держать во время разговора: правила этикета

При общении важно быть дружелюбным, вежливым и уметь установить зрительный контакт. Однако правильная дистанция тоже оказывает влияние на ход разговора и может создать приятное впечатление о вас.

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Если соблюдать правила этикета, то можно обеспечить комфортную и уютную атмосферу во время общения. Science of People узнал, какую дистанцию необходимо держать, разговаривая с человеком.

Профессор Эдвард Холл выделил четыре дистанции, регулирующие общение между людьми.

Интимная дистанция – до 50 см

Прикосновение человека к своему собеседнику – это близкая интимная дистанция, а расстояние 50 сантиметров – это далекая интимная дистанция. В деловой сфере такое поведение возникает при рукопожатиях, приветствиях и прощаниях. При переговорах рекомендуется держаться на расстоянии не менее 50 сантиметров.

Личная дистанция – от 60 см до 1,20 м

Считается, что идеальное расстояние для делового общения – от 60 см до 120 см. Такую дистанцию лучше использовать во время переговоров, чтобы достичь договоренностей без ощущения неудобства.

Социальная дистанция – от 1,2 м до 2,5 м

Такое расстояние рекомендуется в тех случаях, когда вы встречаетесь с незнакомыми людьми. К примеру, такое расстояние может выбрать директор во время общения с подчиненным. Это позволяет вступать в кратковременный контакт, не прерывая свою работу.

Публичная дистанция – от 3,5 до 7,5 м

Это расстояние часто используют актеры и политики, позволяя другим выполнять свою работу. Также такая дистанция позволяет умело обманывать своего собеседника.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые часто нарушают сотрудники в офисе.

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