Какой вы друг? Определить поможет простая оптическая иллюзия

Тесты – хороший инструмент для определения черт личности любого человека. И не обязательно это должны быть серьезные тесты, некоторые нюансы можно узнать с помощью простых и веселых оптических иллюзий.

Одна из них покажет, как вы ведете себя в дружеских отношениях. Ее опубликовала TikTok-блогерка Мия Илинь, специализирующаяся на подобных тестах.

Чтобы узнать больше о своих скрытых чертах, быстро посмотрите на картинку ниже. Долго ее не рассматривайте. Главным будет именно то, что вы увидите первым, над чем вы не задумывались вообще. Это продемонстрирует определенные нюансы вашего восприятия, которые сказываются и на том, какой вы друг и какими являются ваши сильнейшие социальные стороны. Итак, зафиксируйте, какое изображение вы заметили в этом силуэте первым – огонь в горелке или два лица в профиль.

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Если вы увидели два лица

Вы не слишком любите проявлять эмоции или считаете себя слишком эмоциональной особой и стараетесь сдерживаться. Однако, вы можете долго сохранять спокойствие и хорошо контролируете свои проявления в любой ситуации. Окружающие вас люди восхищаются вашим жестким и сильным характером, и к вам часто обращаются за советом. Вы можете прийти в себя от любой неудачи, а проблемы вас только закаляют.

Однако такой стоический характер мешает вам открываться людям и завязывать более глубокие отношения. Поэтому вы можете чувствовать себя одиноко. Вам нужно развивать свои навыки общения с друзьями и семьей. Не забывайте проговаривать свои эмоции и обращаться за помощью, когда вам тяжело.

Пламя

Вы хорошо чувствуете других людей, умеете считывать их эмоции и мысли, а ваши социальные навыки на высоте. Поэтому вам легко заводить новых друзей. Люди доверяют вам и готовы открываться, ведь знают, что вы не заденете их чувства. Это помогает вам добиваться успеха в жизни, в частности быстрее продвигаться по карьере. Вместе с тем вы умеете правильно выбирать друзей и окружаете себя надежными и добрыми людьми, на которых можно положиться.

Вместе с тем вы склонны чувствовать неуверенность и сомневаться в себе. Вы переживаете, что вашей доверчивостью и открытостью могут воспользоваться, а вы не заметите, когда против вас начнут что-либо замышлять. Доверяйте не только другим людям, проявляйте больше доверия к себе и собственной интуиции.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, которая покажет, как вы проявляете себя в общении с другими людьми.

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