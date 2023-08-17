Какой вопрос любят задавать на собеседовании: ответить следует честно

Во время собеседования претендентам на работу задают вопросы, которые, казалось бы, не касаются непосредственно предложенной должности и обязанностей. Одним из них является вопрос о слабостях, присущих человеку, который ищет работу.

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Конечно, этот вопрос тоже имеет свою цель. OBOZREVATEL рассказывает, что вкладывают в него работодатели и как лучше подготовиться на него отвечать.

Объективное отношение к себе

То, что в резюме и на собеседовании мы стараемся продемонстрировать себя с лучшей стороны и иногда даже привираем – не новость и даже нормально. Но работодателю следует понимать, насколько объективно вы себя оцениваете. Если человек способен рассказать о своих слабых сторонах, значит он их осознает и понимает, в каком направлении нужно работать над собой.

Поэтому отвечайте на этот вопрос честно, не сочиняя и не украшая действительность. А также, по возможности, расскажите, как вы планируете справиться со своим недостатком, или что уже делаете, чтобы его исправить.

Умение увидеть проблему

На любой должности работнику приходится решать определенные проблемы и попадать в форс-мажорные обстоятельства. Работодатель должен знать, что вы способны распознать такую ситуацию и найти из нее выход.

Если у вас есть опыт успешного преодоления своих недостатков, расскажите об этом и объясните, как вы мыслили и что делали, чтобы добиться поставленной цели.

Совместимость с вакансией

Некоторые слабости и недостатки могут быть совершенно несовместимы с предлагаемой должностью. Например, привычка опаздывать с работой по четкому графику или неграмотное письмо с профессией, где нужно много писать письма. Лучше не получить должность, которая вам не подходит, чем не пройти испытательный срок.

Не скрывайте ничего от работодателя, чтобы не подвести его и не заработать себе негативную рекомендацию на будущее. Обязательно честно признайтесь, готовы ли вы как-то решать проблему, видите ли какие-то варианты и что уже сделали, чтобы преодолеть трудности своими силами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно ответить на контрольный вопрос, который часто задают на собеседовании последним.

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