Какой цвет вы видите? В сети вызвала ажиотаж новая оптическая иллюзия

Человеческий мозг способен на фантастические вещи, отвечает за работу важнейших систем в организме. Но иногда мозг может обмануть нас, воспроизведя не тот цвет, картинку или форму.

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Это показал в своем эксперименте биолог Дин Джексон. Он поделился видео в социальной сети TikTok, где привычная для нас красная банка кока-колы, благодаря оптической иллюзии, выглядит серой (чтобы посмотреть фото, сделайте новость до конца).

Однако многие подписчики упорно продолжили утверждать, что она красная. Таким трюком доктор заставил задуматься над тем, правильно ли наш мозг отражает цвет напитка.

Оптическая иллюзия заставила пользователей задуматься над увиденным и выяснить, какой цвет изображен на самом деле. Многие зрители не поверили, что банка сера, потому что мы уверены, что наше зрение не может нас так подводить.

Биолог объясняет: "Окружение серого предмета синим цветом делает так, что ваш мозг воспринимает его красным". К тому же, по его словам, мы знаем, что банка красного цвета, поэтому автоматически так и думаем.

Пользователи TikTok также высказали свое мнение по поводу увиденного. "Там красное, мои глаза не лгут", "Там точно красное", - уверяли они.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как оптическая иллюзия может показать вашу сокровенную сторону.

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