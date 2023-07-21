Какой стороной класть фольгу на противень: объяснение

Запекание пищи в фольге – один из популярных методов термической обработки продуктов. Особо любят его поклонники здорового питания, ведь фольга позволяет сохранить полезные свойства продуктов, при этом блюда готовятся легко и быстро.

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Фольгу нельзя использовать в микроволновке: блестящий материал будет отображать микроволны, а еда внутри останется холодной. Как приготовить блюда в духовке и какой стороной класть фольгу на противень – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как выбрать фольгу

В магазинах и супермаркетах продается фольга разной толщины – предназначена она для разных целей.

Тонкую фольгу толщиной 9 мкм не советуют использовать при термической обработке, она предназначена только для хранения продуктов. Ею, например, можно обмотать сандвич или бутерброд в дорогу.

Фольга 11 мкм подходит для запекания мяса, рыбы и овощей в духовке, а толщина 14 мкм будет оптимальна для приготовления пищи на гриле.

Какой стороной класть фольгу на противень

На кулинарных форумах и блогах часто поднимают важный вопрос: какой стороной фольги накрывать противень для выпечки? Существует мнение, что матовая и глянцевая поверхности обладают разными свойствами, а при приготовлении лучше, чтобы матовая сторона выходила наружу – она якобы не будет отбивать тепло, и еда запечется быстрее.

На самом деле разные поверхности объясняются особенностями технологического процесса. Для раскатки алюминия в тонкие листы используют специальные металлические валы: при этом одна сторона полируется до блеска, а другая – нет. То есть неважно, какой стороной класть фольгу в духовку, это никак не отразится на скорости запекания или вкусовых качествах.

Обратить внимание следует на плотность заворачивания. Если картофель, мясо или рыба завернуты неплотно, и между продуктом и фольгой образовался слой воздуха, это может увеличить время приготовления.

Несущественную роль играет разница поверхностей при хранении продуктов. Кулинары советуют обернуть пищу глянцевой стороной внутрь, если вы собираетесь в дорогу и хотите как можно дольше сохранить блюдо теплым. Матовая поверхность поглощает тепло, а глянцевая – частично отражает свет и тепло. Однако при термической обработке эти отличия не имеют значения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какую посуду можно использовать в духовке.

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