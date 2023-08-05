Какой должна быть температура дома, чтобы не было плесени: оптимальный показатель

От низкой температуры и высокой влажности в помещениях заводится плесень. Но какая именно температура считается низкой? И какова должна быть влажность, чтобы на стенах и поверхностях не появлялись эти опасные микроорганизмы?

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На самом деле, единого правильного ответа нет – многое зависит от сезона. OBOZREVATEL поинтересовался мнением экспертов, какие условия должны быть летом, а какие – зимой.

Летний и зимний режим

Летом комфортная температура в жилище очевидно выше. Обычно это примерно 20-22 градуса, хотя может и отличаться большую сторону. Во время отопительного сезона ее поддерживают на уровне 18-20 градусов. В любом случае она находится в диапазоне, комфортном для спор плесени. Та хорошо чувствует себя и размножается при температуре от 5 до 38 градусов.

Ключевой фактор

На самом деле главным условием развития плесени является не столько температура, сколько влажность. В таком случае споры, постоянно имеющиеся в воздухе, оседают на поверхностях и начинают прорастать.

Повышать уровень влажности могут как водяной пар, которого много в ванной и на кухне, так и конденсат, возникающий из-за перепадов температуры. К примеру, собирающийся на окнах зимой из-за разности температуры снаружи и в помещении.

Как контролировать уровень влажности

Самый простой способ избавиться от лишнего водяного пара в воздухе, это проветривание. Хотя бы раз в день открывайте на несколько минут окна – этого будет достаточно. В помещениях без окон необходимо устанавливать вытяжку, которая будет удалять пар в вентиляционную систему. В сложных случаях может помочь осушитель воздуха или самодельные ловушки для воды – насыпанная в неглубокие сосуды сода или соль.

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