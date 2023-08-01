Как летом сохранить прохладу в гараже: действенные советы

Летняя жара превращает помещение без кондиционера в сауну. Высокая температура может не только навредить людям, но и технике и автомобилю.

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С жарой в гараже тоже нужно бороться, чтобы создать прохладную и уютную атмосферу. OBOZREVATEL собрал эффективные советы, которые помогут справиться с этим.

Контролировать температуру в гараже можно и без кондиционера, главное соблюдать несколько правил.

Убирайте в помещении

Куча ящиков и инструментов могут хранить тепло и блокировать окна, через которые входит свежий воздух внутрь. Вещи препятствуют циркуляции воздуха, в результате чего в гараже поднимается температура.

Откройте дверь

Чтобы быстро охладить гараж, лучше открыть дверь и выпустить горячий воздух наружу.

Создайте сквозняк в помещении

Откройте окна и двери, чтобы создать ветер в гараже. Это поможет запустить свежий воздух, что значительно снизит температуру. Но не забудьте все закрыть на ночь.

Оставьте авто после поездки на улице

Автомобиль после путешествия нагревается и это тепло остается внутри гаража. Поэтому лучше дайте некоторое время автомобилю остыть и только тогда заезжайте в гараж.

Вентилятор

Установите потолочный или двухсторонний вентилятор. Потолочный вентилятор будет разгонять воздух по комнате, создавая приятную и комфортную прохладу. А двусторонний, где одна сторона затягивает воздух снаружи внутрь, а другая направляет горячий воздух наружу, быстро освежит помещение.

Осушитель воздуха

Если в вашем гараже жарко и влажно, тогда стоит купить осушитель. Этот прибор избавит воздух от влаги и сделает температуру ниже.

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