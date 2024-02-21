Как подготовить сад к весне: основные моменты, которые нельзя пропускать

Весна уже на пороге, и у дачников вот-вот начнется самая горячая пора. Подходить к ней лучше, имея четкий план действий.

С этим списком вы точно ничего не забудете сделать в саду. OBOZ.UA составил его на основе рекомендаций профессиональных садоводов. Выполнив все пункты, вы будете знать, что ваши кустарники и деревья встретят тепло полностью подготовленными.

Осмотрите растения

После зимних морозов и ветров некоторые растения могут нуждаться в лечении или даже пересадке. Осмотрите свой сад и полечите все, что пережило зиму не очень хорошо.

Обрежьте деревья и кустарники

С этой процедурой не следует затягивать. Как только в растениях начнут ходить соки, будет уже поздно. Удалите все мертвые, больные и поврежденные ветки и обработайте срезы, чтобы в них не попала инфекция. Важная оговорка: не делайте обрезку, пока еще стоят морозы, температура воздуха должна быть не ниже двух градусов тепла.

Уберите мусор

Обломанные ветки, прошлогодние листья, разный бытовой мусор будет мешать молодым растениям прорастать весной. Поэтому мусор нужно правильно утилизировать – органику измельчить и отправить в компост, пластик – на переработку и т.д. Соберите также прошлогодние плоды – весной они могут стать рассадником для насекомых-вредителей.

Обработайте деревья защитными веществами

С первым теплом просыпаются не только сами растения, но вредители и инфекции. Им может быть очень удобно проникать внутрь деревьев, если за зиму у них от холода растрескалась кора. Поэтому обработайте растения соответствующими защитными растворами. К примеру, побелите стволы известью.

Защитите сад от грызунов

Весной мыши, зайцы и другие грызуны обгрызают кору с деревьев особенно активно. Поэтому до первого тепла нужно успеть заменить обвязку на стволах. Также рекомендуется притоптать снег вокруг дерева, если он по-прежнему лежит на земле.

Проведите прививку

Если вы планировали сделать своим деревьям прививки, время перед весной для этого подходит очень хорошо. Проверьте черенки, которые вы подготовили для процедуры и проведите ее. Не забудьте заранее продезинфицировать инструменты.

Позаботьтесь о мульче

Чтобы удержать в почве весеннюю влагу и уберечь растения от холода, пространство вокруг них будет хорошо укрыть мульчей. Она также сдержит развитие сорняков весной. Не забудьте оставить вокруг растения небольшой круг неприкрытым, чтобы обеспечить корням доступ воздуха.

Проверьте инвентарь

За зиму некоторые металлические инструменты могут заржаветь или затупиться. Проверьте все свои лопаты, грабли, секаторы, газонокосилку, и приведите все в порядок.

Осмотрите посадочный материал

Высаживать весной нужно здоровые растения. Поэтому перед началом сезона нужно дополнительно проверить рассаду, черенки, луковицы и семена на признаки гнили или болезней. Также так вы сможете увидеть, не нужно ли вам что-нибудь докупить.

Займитесь планировкой участка

Сейчас самое время расчертить план сада, чтобы определиться, где вы хотите расположить клумбы, где посадить травы, где установить декор. Имея на руках такой план, вы скорее обустроите свой сад.

Поремонтируйте садовые постройки

Зима может не наилучшим образом сказаться на состоянии заборов, теплиц, сараев, шпалер и т.д. Проверьте, не требуют ли они ремонта. Даже если нет, их нелишне будет почистить или подкрасить.

Внесите удобрения

Чтоб приготовить участок к весне, землю необходимо заблаговременно обогатить питательными веществами. И сейчас самое время для такой подкормки. Определитесь, минеральные удобрения вам нужны или органические, и воспользуйтесь ими.

Начните собирать воду

Талая или дождевая вода лучше всего подходит для ухода за растениями – она достаточно мягкая и нейтральная. Поэтому весной установите бочку на своем участке и начните собирать в нее снег. Если поставить ее под сточной трубой, то летом она будет собирать стекающую с крыши дома воду и у вас всегда под рукой будет жидкость для полива.

Соорудите место для компоста

Компост – это не только хороший способ утилизировать органические отходы, но и создать органическое удобрение из них. Выберите место для компостной ямы или кучи, наполните ее прошлогодней мульчей и листьями. Но не забывайте, что размещать такое место нужно подальше от молодых растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие многолетние кусты нужно выбирать для сада.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.