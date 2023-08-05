Какое слово в украинском языке самое длинное: насчитывает 38 букв

Интерес к украинскому языку растет ежедневно. И подпитывать его можно, в частности, с помощью любопытных фактов. Например, о том, какое слово самое длинное.

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Как выяснил OBOZREVATEL, несмотря на то, что украинскому языку в целом несвойственны очень длинные слова, все же рекордсмен поражает количеством букв. Их в нем 38! Речь идет о названии химического вещества "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". Эту длинную конструкцию исследователи обнаружили в одном из номеров журнала "Химическая промышленность Украины".

А вот еще несколько интересных фактов об украинском языке

Украинский является третьим по распространенности среди славянских языков, если считать по количеству говорящих. Опережют его только русский и польский. Кроме родной страны он звучит в Беларуси, Молдове, Польше, России, Румынии, Словакии, Казахстане, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Канаде, США и других государствах мира.

Наш язык очень богат. Современный украинский содержит порядка 256 тыс. слов.

То, что украинский близко родственный русскому – миф. Ближайшим к нашему по лексическому составу является белорусский язык – по некоторым подсчетам до 80-85% общих слов. Затем идут польский и сербский – примерно 70%. И только за ними – русский, имеющий около 60% общих с украинским слов. Если же сравнивать фонетические и грамматические особенности, то у нашего языка будет от 22 до 29 общих черт с белорусским, чешским, словацким и польским языками. А с русским – всего 11.

Украинский язык – один из немногих славянских языков, имеющий звательную форму существительных, более того, выделяет его в целый отдельный (седьмой) падеж. Это делает его уникальным среди всех восточнославянских языков.

Больше слов в украинском языке начинается на букву П. Касается это, в частности, и фамилий.

Реже всего украинские слова начинаются с буквы Ф. Почти все начинающиеся с нее слова являются заимствованиями из греческого или латинского языков.

Наиболее "репрессированная" буква украинского алфавита - это Ґ. Большевики изъяли ее, когда в 1933 году редактировали правописание, чтобы сделать наш язык ближе к русскому. Только в 1990 году она вернулась в учебники. Употребляется она в таких словах, как "аґрус", "ґанок", "ґава", "ґрунт", "ґудзик", и т.д.

Украинский язык – единственный в мире имеет букву Ї. Да, похожие по написанию буквы можно найти в некоторых иностранных языках, в частности во французском, но там она обозначает несколько модифицированную по звучанию I. Тогда как в украинском – это самое самостоятельная буква. Существует даже слово, полностью сформированное из таких букв – местоимение "її".

Основателем современного украинского литературного языка считается Иван Котляревский. На нем он написал свою легендарную "Энеиду".

Первый украинский "Букварь" был издан в 1574 году. Вышел он во Львове в типографии Ивана Федорова, а в 1578 году был издан в Остроге. Единственный экземпляр, сохранившийся до наших времен, нашли в Риме в 1927 году. , а факсимильные издания вышли в Киеве в 1964 и 1974 годах.

Наиболее переведенным украинским текстом является стихотворение "Заповіт" Тараса Шевченко. Он звучит на более чем 140 языках мира.

Современный украинский язык сильно обогащается за счет английской лексики, но есть несколько украинских заимствований и в самом английском. Например, это такие слова, как "глей", "степ" или "баняк". Некоторые англоязычные источники также разграничивают на уровне написания украинских казаков и русских. Запорожских обозначают как Cossacks, а волжских – как Kazaks.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно по-украински читать аббревиатуру ВСУ, которую большинство произносит с ошибками.

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