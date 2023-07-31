Как правильно произносить 'ЗСУ': украинцам дали объяснение

Согласно результатам опросов, государственным институтом, которому украинцы доверяют больше всего, на сегодняшний день являются Вооруженные силы Украины (Збройні сили України). По состоянию на 1 июля об абсолютном доверии к армии заявляли 65% граждан, а еще 30% – просто о доверии. Что в сумме аж на 15% больше президента Владимира Зеленского, который занимает второе место в этом рейтинге.

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Тем более удивительно, что значительная часть наших сограждан не знают, как правильно произносить аббревиатуру ЗСУ, которой мы обозначаем нашу героическую армию. Телеграм-канал "Correctarium - Украинский язык" опубликовал объяснение по этому поводу.

Согласно классификации типов аббревиатур, ЗСУ относится к буквенному типу. Такой тип сокращений формируется первыми буквами всех слов, входящих в словосочетание. А значит, читать ее нужно именно по названиям букв, а не по какому-либо другому принципу.

И здесь следует вспомнить курс родного языка за первый класс, когда все мы только начинали учиться читать и изучали буквы. В украинском алфавите буква З называется "зэ", С – "эс", а У – "у". Так что все вместе эти буквы читаются [зэ-эс-у]. На слух это воспринимается как слово из трех коротких слогов.

Все остальные варианты неправильны. Произносить аббревиатуру Вооруженных сил Украины как [зе-се-у], [зы-сы-у] или даже [зсу] – это ошибка.

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