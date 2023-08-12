Какое место в доме забывают убирать все хозяйки: грязь скапливается месяцами

Во время уборки хозяйки пытаются вычистить всю грязь и пыль в доме, но часто забывают об одном месте, которое требует регулярной чистки – это гардероб. Со временем пыль накапливается в труднодоступных местах и от нее тогда труднее избавиться.

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Когда мы убираем дом, то всегда думаем о мытье посуды, полов и вытирании пыли на других заметных поверхностях. Ideal Home опубликовал советы экспертов, которые помогут правильно очистить гардероб.

Мы привыкли, что шкафы и комоды нужно протирать сверху, но внутри тоже накапливается много грязи.

По словам экспертов, пол в гардеробе собирает столько пыли, что ее важно чистить так же, как и любой другой пол в доме.

Пыль может оседать на одежду и обувь, что приводит к появлению пятен. Нужно протирать шкаф и гардероб как минимум каждый месяц, чтобы поддерживать чистоту.

Для начала необходимо освободить гардероб от всех вещей и обуви. Затем протрите тряпкой, смоченной в мыльной воде, стены сверху вниз, чтобы пыль и грязь осели на пол.

Далее с помощью пылесоса избавьтесь от мусора. Если пол в гардеробе можно помыть шваброй, используйте ее или влажной тряпкой протрите необходимые участки.

Распылите дезинфицирующее средство и оставьте на пять минут. Это устранит лишние бактерии и микробы.

После уборки дайте шкафу время высохнуть, прежде чем складывать одежду и обувь назад.

Эксперты рекомендуют тщательно чистить свой гардероб каждый месяц, чтобы избежать накопления пыли и грязи.

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