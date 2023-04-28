Какое лакомство нельзя давать собакам: грозит даже смертью

Воспринимая собаку как полноценного члена семьи, мы иногда можем обращаться с ней, как с человеком, и тем самым неумышленное нанести ей вред. Самый простой пример – угостить чем-то таким, что для человека не представляет никакой опасности, а четырехлапого друга может даже убить.

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Простой пример – шоколад. Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на данные исследователей, дважды в год количество отравлений собак этими сладостями растет более чем вдвое.

Случается это на праздники – рождественские и пасхальные. В эти дни принято дарить друг другу маленькие шоколадные презенты и многие люди оставляют это лакомство без присмотра, где его может съесть пес. А некоторые даже собственноручно угощают животное кусочком.

Чем шоколад опасен для собак

Какао бобы, из которых делают шоколад, содержат такое вещество, как теобромин. Это алкалоид, который может быть токсичным даже для человека, но в шоколаде его концентрация для нас слишком низкая. Тогда как для собаки этого содержимого предостаточно, чтобы вызвать у нее рвоту, диарею и даже привести к смерти любимца.

Именно поэтому эксперты кинологи призывают хранить шоколад так, чтобы пес не мог до него добраться. Обоняние собаки не подсказывает ей, какая пища опасна, поэтому животное может наесться чего-то такого, что сильно ему повредит. А лечение отравления теобромином у животного дорогостоящее и сложное. Поэтому лучше просто избегать проблемы, а собаку радовать специальным предназначенным для этого лакомством. В том числе в виде шоколадки, но при этом с полезным составом.

Какие еще продукты могут быть опасны для собак

Кроме шоколада, ветеринары советуют избегать таких продуктов в рационе собак:

пирожные;

булочки;

сухофрукты – особенно клюква и изюм;

мускатный орех;

чеснок;

лук.

Опасны могут быть и несъедобные растения. В частности, цветы:

лилии;

нарциссы;

гиацинты;

тюльпаны;

колокольчики.

Луковицы этих цветов, равно как шоколад, содержат токсичные для собак алкалоиды. Также они могут отравить вашего любимца гликозидами.

Как распознать отравление у собаки

Ветеринары призывают не медлить и сразу обращаться за помощью, если вы заметите у своей собаки симптомы отравления. К ним относятся:

повышенное слюноотделение;

тошнота;

рвота;

диарея;

учащенное сердцебиение;

учащенное дыхание.

Чем быстрее вы предоставите животному квалифицированную помощь, тем выше его шансы на выздоровление.

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