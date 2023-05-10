Каким знакам зодиака повезет в любви в мае: ждут приключения и страсть

Некоторым знакам зодиака очень повезет в любви. Последний весенний месяц словно создан для романтики: теплые вечера, прогулки на природе, ароматы первых цветов и буйство зелени и трав – все вокруг излучает любовь и радость.

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По словам астрологов, в мае следует попытаться укрепить отношения. Вместо того чтобы кричать и конфликтовать, лучше проявить сдержанность и понять точку зрения партнера. Уважение и взаимопонимание – основа здоровых отношений.

Овен

Для вас май будет спокойным и уютным месяцем. Вы будете проявлять внимание к партнеру и у вас не будет никаких поводов сомневаться в его чувствах. Астрологи говорят, что на ваши отношени будет влиять Плутон. Если вы одиноки – приготовьтесь к ярким событиям и судьбоносным встречам.

Телец

Вы будете на седьмом небе от счастья. Май принесет гармонию, улыбки, уют и уверенность. Вы будете много времени проводить с партнером. Одинокие Тельцы будут в центре внимания в окружении множества поклонников.

Близнецы

Астрологи советуют проявить сдержанность. Эмоциональные ссоры и недоразумения могут обернуться тотальными неприятностями. Вы можете оскорбить любимого человека, выдвигая ему претензии относительно неискренности. Чрезмерная требовательность и упрямство не принесут ничего хорошего. Попытайтесь быть более терпимыми и не провоцировать ссоры на пустом месте.

Рак

Вам нужно больше говорить с партнером обо всем: о проблемах на работе, домашней рутине, семейных обязанностях, планах на будущее. Венера будет способствовать быстрому взаимопониманию. Больше доверяйте партнеру и прислушивайтесь к его советам.

Лев

Ваши отношения станут крепче благодаря тому, что вы наконец отвергнете упрямство и попытаетесь услышать партнера. Вы сблизитесь с любимым человеком и, возможно, задумаетесь о новом этапе отношений. Если вы пока одиноки – май принесет безумную страсть и новый роман.

Дева

Вам май будет непростым. В отношениях не все пойдет гладко. Вы и ваш партнер будете проявлять излишнее упрямство, что не позволит решить проблему, а лишь усугубит ее. Маленькие разногласия могут привести к невероятным ссорам. Попытайтесь не быть слишком эмоциональными и драматичными. Конфликты бывают у всех, главное – найти точки соприкосновения и услышать друг друга.

Весы

Вероятно, вы ощутите необходимость в уюте и переосмыслении. Лунный аспект станет источником напряженности, тревоги, сомнений. Вам захочется побыть одному. Если ваш партнер поймет эту необходимость в личном пространстве, май пройдет гладко. Если нет – будут конфликты и споры.

Скорпион

Семейные представители этого знака могут ожидать благоприятного, стабильного и гармоничного месяца. Главное – избегать конфликтов и не провоцировать ссор. Проявите максимум терпимости и понимания потребностей партнера.

Стрелец

Если вы одиноки – не бойтесь сделать первый шаг. Воздействие романтической Венеры выведет отношения на первый план в мае. Семейным Стрельцам следует поговорить с партнером о самом сокровенном.

Козерог

Вы наладите отношения с партнером – в этом поможет благоприятный транзит Меркурия. Ваши усилия принесут результаты, но только в том случае, если вы искренне готовы работать над отношениями.

Водолей

Вы будете словно на эмоциональных качелях. Ваши перепады настроения, нелогичные поступки и импульсивные слова будут смущать партнера. Астрологи советуют не подвергаться влиянию неблагоприятного Нептуна.

Рыбы

Самый благоприятный аспект Венеры обещает подлинный расцвет чувств. Одинокие Рыбы будут иметь чрезвычайно насыщенный период с безумными страстями и новыми чувствами. А семейные представители знака будут наслаждаться гармонией и уютом.

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