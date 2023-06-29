Каким знакам будет везти в любви весь июль: гороскоп для трех избранных

Июль принесет много романтики и любви представителям трех знаков зодиака. Месяц начнется с солнечного секстиля Юпитера. Уже 2 июля состоится благоприятный транзит Венеры и Урана, который позволит наконец-то избавиться от предыдущего опыта и открыться новым чувствам.

Видео дня

По словам астрологов, сезон Льва начнется почти одновременно с ретроградностью Венеры. Тельцам, Стрельцам и Водолеям второй месяц лета принесет неожиданные предложения, удачные поездки, судьбоносные встречи и яркие эмоции.

Телец

Наконец-то вы почувствуете гармонию, к которой так долго стремились. Будет казаться, словно все кусочки одного пазла стали на свои места. Вы узнаете, каково это – быть на седьмом небе от счастья. Вы добьетесь всего, чего хотели. Полнолуние в Раке будет способствовать искренним разговорам. Взаимопонимание, верность и забота – основы здоровых отношений, и вы, наконец, сможете почувствовать, что значит любить и быть любимыми. Будут незначительные споры, которые только прибавят страсти вашим отношениям. Примирение будет незабываемым. Северный узел в Овне 12 июля – это транзит, на который следует обратить внимание. Он станет положительным поворотным моментом.

Стрелец

Есть весомая астрологическая причина, объясняющая, почему июль будет для вас столь успешным. Этот месяц оцеплен транзитами Юпитера – планеты комфорта и воплощения желаний. Середина лета будет наполнена романтикой и любовью. Если вы одиноки, готовьтесь к звездному часу – вы буквально сможете покорить кого-то своим обаянием и харизмой. Июль улучшит вашу самооценку.

Водолей

Июль принесет много сюрпризов. В вашей жизни появится особый человек, который подарит вам ощущение подлинного счастья. Вероятно, вы уже давно не верите в любовь с первого взгляда – а зря. Есть все шансы обрести любовь всей жизни. Семейные Водолеи будут иметь насыщенный месяц. Будут поездки, романтические свидания и много уютных вечеров вместе.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, кому ретроградная Венера принесет драмы и романтику.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.