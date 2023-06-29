Кому ретроградная Венера принесет драмы и романтику: гороскоп на июль

Июль будет напряженным месяцем, однако многим знакам удастся достичь важных целей. Полнолуние в Козероге вдохновит на реализацию свежих и перспективных идей. Счастливый Юпитер и ответственный Сатурн подчеркнут это взаимодействие и создадут отличные условия для получения долгожданных доходов.

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10 июля Марс войдет в Деву – этот транзит с практическим знаком побуждает быть более целеустремленными и энергичными. 17 июля нас ждет эмоциональное, но вдохновляющее новолуние в Раке. Однако, по словам астрологов, наибольшее влияние будет иметь ретроградная Венера во Льве, которая принесет судьбоносные изменения в личной жизни. Ретроградность начнется с 22 июля и продлится до 3 сентября. Также 22 июля начнется сезон Львов – всегда прекрасное время для радости, творчества и новых начинаний.

Овен

Готовьтесь к поразительному периоду в жизни. Северный узел войдет в ваш знак 17 июля – этот транзит состоится впервые за долгие 17 лет. Вы станете на путь быстрого и невероятного роста. Некоторые изменения будут происходить настолько неожиданно, что это может выбить вас из колеи. Однако вы много работали ради успеха – пора наслаждаться результатами.

Телец

Сезон Львов и ретроградная Венера привлекут вас к семейному уюту. Вам захочется провести время с семьей или друзьями за приятными разговорами. По возможности, попытайтесь взять отпуск – вы слишком много сил и времени уделяете работе.

Близнецы

Полнолуние в Козероге 3 июля принесет много ярких эмоций. Месяц начнется с чрезмерных волнений, что может повлиять на ваше здоровье. Ретроградная Венера поможет осознать важные ценности. Вам не захочется больше тратить силы, энергию, эмоции и время на людей, которым ваши жертвы не нужны.

Рак

Готовьтесь к переменам в личной жизни. Лунный тригон с мечтательным Нептуном в романтическом секторе и ретроградная Венера обусловят судьбоносные встречи и события. Будьте открыты новым чувствам и не бойтесь снова кому-то довериться.

Лев

Сезон Львов начинается 22 июля и ознаменует начало вашего звездного времени. Солнце является вашей правящей планетой. Вы будете наслаждаться всем происходящем в жизни. Вероятно, вам поручат важный проект на работе или вы решитесь на важное решение в личной жизни. В любом случае вы, как всегда, готовы взять на себя ответственность и уверенно идти к новым высотам.

Дева

Июль начнется с полнолуния в земном знаке Козерога. Этот период принесет вам вдохновение и силы для реализации творческих идей. Будут перспективны проекты и романтические встречи. 10 июля, когда воинственная планета Марс войдет в ваш знак, вы почувствуете еще больше уверенности и сможете достичь больших успехов.

Весы

17 июля Южный узел впервые за 17 лет перейдет в ваш знак. Этот транзит начнет судьбоносный двухлетний цикл, который позволит избавиться от всего, что мешало вам двигаться вперед и добиваться успеха. Вы становитесь тем, кем вам суждено быть, так что не бойтесь отпустить то, что больше не способствует вашему развитию.

Скорпион

Мощный цикл перемен и перестроек в вашей личности и отношениях наконец-то завершится. За последние два года вы пережили множество травматических событий. Настало время для исцеления. Впереди – лучшие времена.

Стрелец

Вы стремитесь к свежему опыту и знаниям, поэтому начните изучать что-то новое. Запишитесь на курсы или обучение, пройдите собеседование, попробуйте себя на новой работе и общайтесь с людьми, которые могут расширить ваше мировоззрение. Вам нужно работать над своей уверенностью. Вы не верите в свои силы, а зря.

Козерог

Основные переживания месяца будут касаться личной жизни. Полнолуние в вашем знаке станет важной отправной точкой для определенных событий. Пора искренне поговорить с партнером о будущем.

Водолей

Ретроградная Венера и сезон Льва 22 июля принесут множество встреч, новых знакомств, свиданий и романтики. В течение следующего месяца вы пересмотрите текущие обязательства и переосмыслите ценности в любви. Однако астрологи советуют быть осмотрительными – вероятно, на горизонте появится кто-то из бывших.

Рыбы

Полнолуние в Козероге принесет много позитива и вдохновения. В июле вы будете много сотрудничать с друзьями и коллегами, а также будете иметь много идей для творчества.

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