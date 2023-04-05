Каких собак нельзя пускать в постель: линяющие породы

Вопрос, пускать или не пускать домашних животных в постель, обсуждают давно и однозначного ответа на него найти так и не удалось. Ученые и врачи говорят, что это не самая лучшая идея с точки зрения гигиены, а любители животных наотрез отказываются выгонять своих любимцев с подушек. И все по-своему правы. Что же касается собак, то здесь можно составить более или менее объективную картину, руководствуясь определенными характеристиками отдельных пород.

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К примеру, вы вряд ли захотите спать с собакой, которая оставляет по себе на самом деле много шерсти и пускает слюну (хотя не все согласятся и с этим). OBOZREVATEL рассказывает, какие именно псы могут вызвать наибольший дискомфорт. А какие наоборот – будут очень удобными соседями по спальному месту.

Собаки, с которыми спать не стоит

Если вывести общее правило, то его можно свести к формулировке – чем крупнее собака, тем сложнее делить с ней кровать. Также учитывается активность животного, то, как оно линяет и пускает слюну.

Бернский зенненхунд. Во-первых, эта большая собака весом под 50 кг займет под одеялом слишком много места. К тому же зенненхунды сильно линяют, пускают слюну и могут шуметь во сне, вплоть до неожиданного лая.

Леонбергер. Как подсказывает название породы, спать с леонбергером – это все равно, что спать со львом. Зимой еще может быть приятно, а вот летом такая грива будет греть слишком сильно. Этот пес огромен и может толкаться во сне. Также с леонбергеров сыпается очень много шерсти и у них течет слюна.

Акита-ину. Акиты имеют очень упрямый характер и могут не согласиться спать так, как вам удобно, поэтому не пускайте такую собаку под одеяло, если не хотите всю ночь искать себе уголок, пока пес отдыхает наилучшим образом. Слюна из акиты не течет, зато по потере шерсти они одни из чемпионов, что делает их плохими партнерами для сна.

Собаки, которых можно пускать в постель

Достаточно удобными для постели могут быть средние и маленькие собачки, особенно не подверженные чрезмерной активности. Даже при сильной потере шерсти они будут оставлять ее на постельном белье не так много.

Йоркширский терьер. Это одна из самых приятных на ощупь собак, ведь ее шерсть по структуре похожа на мягкие человеческие волосы и она почти не выпадает. Йорки спят достаточно крепко, а места занимают даже меньше, чем среднестатистический кот.

Мальтийская болонка. Мальтезы – спокойные собаки, которые не будут возиться возле вас всю ночь и неожиданно лаять. Они так же приятны на ощупь, но уже несколько крупнее йорков, поэтому их можно более уверенно обнимать во сне, что может даже успокаивать. Некоторые называют мальтезов идеальными собаками для сна.

Ши-тцу. И третий миниатюрный лохматый пес в списке. Это декоративная порода, которая от природы обожает нежиться в подушках и может заражать этим пристрастием своих хозяев. Несмотря на густую шерсть ши-тцу почти не линяют. К тому же они не склонны лаять во сне.

Ранее OBOZREVATEL публиковал мнение ученых, почему животных пускать в постель все же не стоит.

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