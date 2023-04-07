Каких собак не стоит заводить новичкам: породы с 'изюминкой'

Итак, ваша детская мечта вот-вот сбудется – вы наконец-то заведете себе собаку и уже выбираете породу. Специалисты советуют подойти к этому выбору ответственно, ориентируясь не только на внешность животного.

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Так британский кинолог и автор популярного TikTok-аккаунта, посвященного воспитанию собак Адам Спайви назвал свой топ-3 пород, которые не подойдут неопытному владельцу. По его мнению, людям совсем без опыта лучше не брать немецких овчарок, французских бульдогов и кокер-спаниелей. Все эти породы очень популярны благодаря своему уму и контактности, но имеют определенные черты, которые могут стать неприятным сюрпризом для того, кто завел собаку впервые.

Немецкая овчарка

Эти животные действительно очень умны, способны научиться любым навыкам и прекрасно чувствуют себя в семье. Однако эта порода имеет склонность к тревожности и требует больших усилий по работе с этой проблемой. Высокий интеллект немецкой овчарки приводит к тому, что она быстро развивается и неопытный хозяин может не успеть откорректировать эту особенность – собака закрепит недостаток. Тогда исправить его будет гораздо сложнее.

Французский бульдог

Эти собаки славятся своей контактностью и тем, как хорошо они ладят с детьми. А вот малоизвестным подводным камнем породы является ее склонность к агрессии против других животных. Эту особенность следует исправлять правильным воспитанием как можно раньше. К другим недостаткам характера "французов" относят большое упрямство, с которым не каждый может справиться без подготовки. Еще одна особенность – это проблемы с дыханием, которые нередко возникают у бульдогов из-за строения морды. В редких случаях собакам этой породы нужны даже хирургические операции. А владелец без опыта может не заметить проблему вовремя.

Кокер-спаниель

Это очень умные и активные собаки, которые легко поддаются дрессуре. Но дело в том, что этап воспитательной работы со спаниелями пропускать нельзя – их врожденная склонность занимать себя какими-то делами может обернуться тем, что собака привыкнет причинять вред. К примеру, будет постоянно уничтожать или воровать вещи.

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