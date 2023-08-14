Каких покупателей ненавидят работники магазинов: что лучше не говорить продавцу

Вежливость, приветливость и терпение – это черты, которых обычно требуют от работников торговли. Покупатели же часто руководствуются правилом, что клиент всегда прав. На самом деле, это не совсем так. Этикет требует от всех уважительного поведения.

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Более того, у продавцов есть собственный список самых невыносимых клиентов, которые очень раздражают своим поведением. Таким могут даже отомстить, подсунув просроченный или неподходящий товар. Вот список поступков, наиболее раздражающих работников магазинов в покупателях.

Вечное недовольство

Едва ли не наиболее неприятны покупатели, которые постоянно на что-то жалуются, не сдерживая при этом ни эмоций, ни слов. Им не нравится обслуживание, качество товаров, размер скидок, проходы между полками и даже внешний вид продавцов. Они постоянно угрожают вызывать менеджера и рассказывают, что правда исключительно на их стороне.

Высмеивание

Сарказм и насмешки по разным поводам – еще одна некрасивая и очень неприятная черта покупателей. Да, продавцы вынуждены повторять одни и те же фразы всем покупателям – предлагать пакет или какие-то товары, что сказывается на их интонациях. Да, некоторые скидки действительно незначительны. Это не повод насмехаться и отпускать унизительные шутки. Продавцы тоже были бы рады не повторять одно и то же каждому человеку, но правила есть правила. Поэтому всем следует отнестись к этому с большим терпением.

Чрезмерная спешка

Да, иногда действительно нам нужно что-то купить буквально за минуту до закрытия магазина. И продавцы часто сами рады сделать себе большую кассу даже в таких условиях. Но не всегда это возможно. Следует относиться к подобным ситуациям с пониманием. Важно также не подгонять продавца, когда он что-то для вас подбирает или считает это может привести к ошибкам. И часто не в вашу пользу.

Забывчивость

Не всегда покупатели рассчитываются за весь товар, собранный в свою корзину. Эти убытки потом ложатся на плечи продавца. Подобная ситуация может произойти, например, с человеком, который пришел в магазин с ребенком в коляске и начал складывать товары в эту коляску. Конечно, с маленьким ребенком иногда бывает сложно собрать мысли, но постараться все же стоит. А если что-то забыли, то вернуться, извиниться и рассчитаться. Продавцам будет приятно, что вы о них подумали.

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