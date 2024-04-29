Какие женские профессии в СССР считали второсортными: основные стереотипы

Жизнь женщины в Советском Союзе была очень сложной. Осуждали женщин буквально за все, требовали от них при этом очень многого – и "правильной" личной жизни, и ухода сразу за всей семьей, и успехов в труде. Но при этом не любая профессия считалась престижной.

OBOZ.UA собрал список таких профессий. Женщин, зарабатывавших себе подобным образом на жизнь, позорили. А сам факт подобной работы скрывали от родственников и знакомых, чтобы не нарваться на дополнительную критику.

Домработница

Держать прислугу в СССР считалось признаком "буржуйского" образа жизни и резко осуждалось. Но парадокс заключался в том, что осуждение при этом падало именно на персонал, а не на тех, кто мог себе это позволить. Оплатить подобные услуги могли в основном люди у власти и топовая интеллигенция, а критиковать их было рискованно. Поэтому советские граждане срывали свою злобу на персонале.

Так домработниц пренебрежительно называли "зинками". А их тяжелая ежедневная работа обесценивалась тем, что она, якобы, не требует ни образования, ни специальных навыков. При этом свою роль в таком негативном отношении играло еще и то, что представительницы профессии работали в условиях роскоши – они ухаживали за просторными, хорошо обставленными квартирами, часто имели доступ к бытовой технике. Сочетание зависти с пренебрежением делало профессию домработницы второсортной.

Разнорабочая

Рабочих в СССР называли передовым классом, их возвеличивали в произведениях искусства и на них возлагали надежду на построение коммунизма. Лицемерие заключалось в том, что так относились не ко всем "голубым воротничкам". Если речь шла о профессиях, которыми можно было заниматься без образования, таких людей чаще презирали. Особенно если разнорабочей была женщина. На нее смотрели, как на неудачницу, которая не смогла ничему научиться и теперь кладет асфальт или укладывает шпалы на строительстве железной дороги. За отсутствие квалификации таким женщинам еще и платили мизерные деньги.

Домохозяйка

Кстати, домашняя работа в СССР обесценивалась не только, когда это была приносившая прибыль профессия. Отрицательно относились также к женщинам, которые решали посвятить свою жизнь семье. "Настоящая" советская гражданка должна была успевать все – и карьеру делать, и за домом следить. Если она выбирала что-то одно, ее считали тунеядкой. При этом личные обстоятельства не принимались во внимание. Даже если женщина ухаживала за больными родственниками или воспитывала троих и более детей, ее все равно осуждали за то, что она не ходит на работу, как все.

Почтальонка

Важность людей, которые при СССР доставляли почту, трудно было переоценить. В отдаленных регионах они были едва ли не единственным звеном связи с миром. Однако к женщинам, преимущественно занимавшим эти должности, относились отрицательно. На них срывали злость, если они невовремя доставляли почту или приходили в неудобное время. Вдобавок к этому шли тяжелые сумки, которые приходилось носить каждый день, и необходимость выходить на смену, несмотря на погоду.

Уборщица

Несмотря на то, что в СССР бытовал лозунг, что все профессии важны и нужны, на уборщиц, которые обеспечивали чистоту в общественных местах, смотрели косо. Считалось, что на такую тяжелую работу могла согласиться только ни на что не способная женщина, которой больше не удалось куда-либо пристроиться. Кстати, платили за эту тяжелую работу тоже очень плохо.

Дворничка

Аналогично пренебрежительно относились и к женщинам, которые заботились о чистоте на улице. Мало того, что им приходилось заниматься грязной работой, их травили за возможность получить временное жилье рядом с местом работы. Дворникам предоставляли комнату в зоне их ответственности, чтобы они могли встать раньше всех и убрать улицы до того, как люди выйдут на работу. Это отдельно раздражало советских граждан.

Манекенщица

Это сейчас профессия манекенщицы считается интересной и престижной. В СССР женщинам, которые ею занимались, доставалось буквально за все. Во-первых, за внешность. Выделяться внешне советскому человеку запрещалось. Во-вторых, за то, что такая работа не требовала образования. А в-третьих, за низкооплачиваемый труд. Несмотря на то, что манекенщицы имели дело с модными вещами и получали доступ к красивой жизни, платили им примерно на уровне с уборщицами.

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