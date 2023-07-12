Какие ядовитые растения не следует сажать во дворе: могут навредить людям и животным

Ядовитые растения могут заполонить клумбы и грядки, а иногда садоводы даже не подозревают об опасности. Аконит, например, провоцирует сердечную аритмию, паралич сердца и проблемы с дыханием, а яркий желтый лабурнум может привести к летальным случаям.

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Некоторые растения содержат вредные вещества, и даже могут быть токсичными для людей и домашних животных. Список ядовитых растений, от которых следует сразу избавляться, составило издание Sante Plus.

Безвременник осенний (колхикум)

Безвременник осенний еще называют диким шафраном, зимовником или морозцем. Этот снаружи очень привлекательный цветок с удлиненными фиолетовыми лепестками на самом деле несет серьезную опасность. Растение содержит ядовитый алкалоид колхицин. 0,08-0,2% яда есть в луковицах, 0,03% – в листьях, а в цветках – 0,4-1,8%. Ядовитым являются даже семена, содержание колхицина в которых составляет 0,5%. При попадании в организм колхицин вызывает рвоту и расстройство желудка.

Арум пятнистый

Арум – это травянистое растение, содержащее токсичные вещества. Арум вызывает кожные реакции: раздражение, воспаление, жжение. Возможен даже отек языка и губ.

Ландыш

Ароматный и нежный ландыш, символ майского тепла, на самом деле не такой уж безвредный цветок. За белыми колокольчиками скрывается токсическое вещество, которое может вызвать аллергические реакции, раздражение кожи и нарушение работы сердца.

Плющ

Английский плющ, который поднимается по стенам, обрамляет двери или окна, выглядит очень аристократично и привлекательно. На самом же деле плющ, также известный как Hedera helix, довольно опасен. Его стебли и листья очень аллергенны и могут вызвать дерматит. А ягоды, похожие на чернику, вызывают рвоту, боли в животе или даже галлюцинации и судороги.

Олеандр

Олеандр – довольно популярное растение, его даже выращивают как декоративный комнатный цветок. Но его стебли, листья и цветы содержат гликозиды, очень опасные для сердца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему папоротник также относят к ядовитым растениям.

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