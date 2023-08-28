Какие вопросы не имеют права задавать на собеседовании: правила этикета

Собеседование – это всегда повод для волнения, в частности, потому, что вам могут задать неожиданные, а иногда даже неуместные вопросы. А опытные эйчары утверждают, что она нередко даже важнее хорошего выполнения тестового задания, ведь позволяет работодателю лучше понять вас как личность, и как работника. Именно поэтому соискатели советуют отвечать на вопросы честно и развернуто.

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Но не на все. Как узнал OBOZREVATEL, существует целый перечень тем, которые работодателю нельзя поднимать во время собеседования. Это не только бестактно, но и противозаконно. Регулирует этот момент ст. 25 Кодекса законов о труде Украины. Она запрещает требовать у лиц, которые устраиваются на работу, сведения об их партийной принадлежности, происхождении, регистрации места жительства или пребывания и документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

Впрочем, вопросы личного характера тоже не считаются корректными – ни с юридической точки зрения, ни с точки зрения делового этикета. Работодатель не должен интересоваться, состоите ли вы в отношениях или в браке и с кем, имеете ли детей, планируете ли рожать еще, какие у вас сексуальная ориентация или религиозные предпочтения.

Решение о том, нанимать ли вас, должно приниматься на основе вашего рабочего опыта и личностных качеств, а не личного выбора. Поэтому вы можете отказаться отвечать на подобные вопросы. Вежливо акцентируйте на том, что вопросы личного и семейного характера не имеют отношения к профессиональной сфере, поэтому они неуместны. Спрашивать можно о полученном образовании, стаже работы, профессиональных навыках и умениях и других нюансах, которые существенны именно на рабочем месте.

Если работодатель все же настаивает на своем, некоторые юристы советуют отвечать под запись – диктофонную или на видео. Однако в таком случае придется спросить согласия на это у всех собравшихся. В случае получения отказа в трудоустройстве после таких расспросов, следует также попросить предоставить вам письменное объяснение, почему вас не приняли на работу. Этот документ может стать важным доказательством, если вы захотите добиться справедливости в суде. Впрочем, помните, что такое поведение может настроить потенциального работодателя против вас само по себе, поэтому поступайте обдуманно.

Если вам все же отказали в трудоустройстве и вы уверены, что отказ произошел именно по личным причинам, вы можете требовать защиты своих прав. В первую очередь помните, что отказ, связанный с ответами на личные вопросы, можно обжаловать в судебном порядке. Но в таком случае на вас ляжет обязанность доказать, что работодатель отказал вам именно потому, что вы не ответили или неправильно с его точки зрения ответили на неуместные вопросы. Имейте в виду, что чаще всего такие иски не удовлетворяют именно потому, что истец не предоставил достаточно доказательств.

Что может служить доказательством в деле против работодателя-нарушителя? К делу можно добавить объявление о поиске работника, результаты проведенных тестов, ваше резюме с указанными и обоснованными критериями соответствия предложенной должности. Также это могут быть любые другие доказательства вашей правоты, в частности что-нибудь, что будет свидетельствовать – на собеседовании вам задавали неуместные вопросы. Чем больше будет таких доказательств, тем выше будут ваши шансы на успех.

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