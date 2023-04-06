Какие вещи выдают жадную хозяйку: что следует немедленно выбросить

В доме, заставленном старыми, ненужными и некачественными вещами, никогда не будет порядка. Более того, такая обстановка укажет на скупость и жадность хозяев, не способных расстаться со своим хламом.

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Иногда избавиться от подобных вещей может быть очень сложно. В частности, из-за их количества. OBOZREVATEL рассказывает, с чего следует начать, ведь это наиболее очевидные признаки жадности хозяев.

Кухонные полотенца с пятнами

Кухонные полотенца постоянно контактируют с продуктами. Соответственно, загрязняются всеми имеющимися на них бактериями. А еще получают немало пятен, которые по времени становится невозможно вывести. Не стоит ждать, пока такое полотенце превратится в тряпку, лучше заменить его новым.

Синтетическое постельное белье

Как правило синтетические простыни стоят дешевле натуральных аналогов и выглядят ярче. Но такая постель имеет способность покрываться катышками и очень характерно мяться, выдавая свое ненатуральное происхождение. Еще и спать на таком неприятно. Поэтому лучше избавиться от синтетической постели и выбрать, пусть недорогую, но натуральную.

Засилье старых вещей

Речь идет не про со вкусом и пониманием подобранный антиквариат, а об устаревших нефункциональных и часто сломанных вещах, которые хозяева по каким-то причинам держат дома. Они создают удручающую атмосферу и производят впечатление крайней бедности хозяев, хотя это может быть совсем не так. К тому же эзотерики говорят, что такие вещи задерживают негативную энергетику и не дают жильцам дома развиваться и двигаться вперед.

Посуда с трещинами

Еще один тип предметов, на энергетическом уровне не приносящих хозяевам ничего хорошего. От треснутой посуды рекомендуют избавляться еще и оттого, что она накапливает бактерии в сколах и может стать даже опасной.

Дешевая туалетная бумага

Дешевые мелочи, такие как туалетная бумага, сильно портят впечатление от обстановки, даже если в квартире сделан лучший ремонт. Нейтрализовать впечатление от подобных попыток сэкономить можно, например, с помощью накрывающего рулон держателя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от запаха старости в доме.

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