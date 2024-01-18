Какие вещи в квартире все забывают убрать: 30 самых распространенных примеров

Поддержание чистоты в доме – это один из важных факторов, влияющих на уют и приятную атмосферу. Но не всегда хозяева обращают внимание на места и предметы, которые тоже нуждаются в регулярной чистке.

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OBOZ.UA составил список таких вещей. Даже безделушки могут создать ощущение хаоса и беспорядка в доме.

Выключатели света

Мы каждый день включаем свет, прикасаясь к выключателям. Таким образом, мы разносим грязь и микробы, поэтому нужно протирать их во время уборки.

Дверные ручки

К дверным ручкам мы также прикасаемся каждый день, но редко их протираем. Это не отнимет у вас много сил и времени, достаточно смочить тряпку в мыльном растворе и очистить их.

Мусорное ведро

Этому предмету нужно уделять особое внимание во время уборки. Потому что эта идеальная среда для размножения бактерий и образования неприятного аромата.

Комнатные цветы

Листья комнатных растений нужно протирать чистой влажной тряпкой раз в неделю. Пыль и грязь оседают на поверхность, и это негативно влияет на их рост и развитие.

Плинтусы

На плинтусах скапливается грязь и пыль и часто хозяйки этого не замечают. Регулярно протирайте эти места, чтобы создать уют и "свежую" атмосферу в доме.

Многоразовые сумки для покупок

Такие сумки быстро загрязняются, поэтому следует регулярно стирать их, чтобы избежать образования стойких пятен и неприятного запаха.

Картины

На рамки для картин также оседает много грязи и пыли, поэтому не забывайте протирать их мокрой тряпкой.

Стены

Если на ваших стенах есть специальное покрытие, которое можно протирать без ущерба материалу, то обязательно это делайте. Достаточно очистить все сухой тряпкой, но если есть пятна, можно удалить их слегка смочив губку или салфетку.

Свечи

Свечи – это один из самых популярных элементов декора, но не стоит забывать, что они накапливают пыль.

Дверь

Кроме ручек, нужно уделять особое внимание и дверям. На них могут появиться пятна и грязь, но быстрое протирание влажной тряпкой поможет очистить поверхность.

Пульт

Пульты к разным бытовым приборам являются местом размножения бактерий, из-за частого контактирования с кожей человека. Поэтому не забывайте протирать их во время каждой уборки.

Подушки

Декоративные подушки на диване или кресле собирают много пыли, поэтому следует их регулярно стирать, чтобы избежать появления стойких пятен.

Лампы

Обязательно протирайте влажной тряпкой лампы и люстры, потому что пыль падает на другие поверхности и вы даже не заметите, как грязь появится, например, в вашей тарелке.

Миски домашних животных

Регулярно мойте миски для корма и воды домашних питомцев. Это поможет создать чистую среду для животных, и они не будут распространять частицы мусора и еды по квартире.

Вентилятор

Если вы часто используете вентилятор, то не забывайте его протирать. Потому что во время работы пыль распространяется по комнате.

Дозаторы для мыла

Поскольку мы используем этот предмет только тогда, когда грязные руки, он, скорее всего, содержит много микробов.

Кожаная мебель

Хозяева проводят много времени на диване или удобном кресле, что способствует образованию пятен и грязи на поверхности. Достаточно протереть мебель влажной тряпкой или специальным средством.

Пылесос

Регулярная чистка пылесоса – это залог качественной уборки и хорошего состояния прибора.

Бытовая техника

Духовка, тостер, стиральная машинка и другие бытовые приборы нуждаются в регулярной чистке от пыли и грязи.

Холодильник

Продукты могут образовывать неприятный запах в холодильнике, поэтому не забывайте его вовремя протирать, чтобы избежать размножения бактерий и микробов.

Кухонные шкафчики

В шкафчиках, где мы храним крупы, специи и другие продукты, могут появиться вредители. Регулярная уборка поможет избежать этого.

Стулья

На стульях часто остаются мелкие крошки или частицы еды после завтрака, обеда или ужина.

Посудомоечная машина

О приборах, моющих наши предметы, обычно забывают. Купите специальные таблетки или другие чистящие средства для посудомоечной машины.

Кофеварка

Протирайте внешнюю часть и не забывайте покупать специальные средства, чтобы избежать появления накипи и грязи внутри.

Плитка

Плитка в ванной и кухне требует особого внимания. Регулярно протирайте поверхность, чтобы избавиться от грязи и пятен.

Корзины для грязного белья

Не пренебрегайте чистотой корзины для белья. Там могут размножаться бактерии и другие микроорганизмы.

Стиральная машинка

Стиральную машинку нужно протирать не только снаружи, но и использовать специальные средства, чтобы чистить ее внутри.

Душевая кабина

Если вы не хотите, чтобы в ванной образовался грибок, то вовремя очищайте душевую кабину.

Шторки в ванной

Не забывайте регулярно стирать шторки, чтобы избежать неприятного аромата и грибка.

Коврики в ванной комнате

Вы также можете забыть очистить коврик в ванной комнате. Его достаточно бросить в стиральную машину или очистить вручную.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие вещи в доме нельзя чистить моющим средством.

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