Какие вещи в доме нельзя чистить моющим средством: знают не все хозяйки

Хозяйки часто используют средство для мытья посуды, чтобы очистить разные поверхности от жирных пятен и стойкой грязи, считая, что это не испортит материал. Но, несмотря на "безопасный" состав смеси, следует избегать мытья определенных вещей.

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OBOZ.UA составил список предметов в доме, которые нельзя чистить этим средством. Лучше использовать специальные химические растворы или смеси из натуральных ингредиентов.

Ковры и дорожки

Хотя средство для мытья посуды эффективно удаляет пятна и грязь, оно также может впитаться в материал, создав липкую поверхность, даже после тщательного мытья водой. Такой участок станет магнитом для пыли, грязи и мусора. Лучше выбирайте специальные растворы, предназначенные для мягких тканей.

Одежда

Игнорируйте лайфхаки для стирки белья с использованием этого средства. Оно не только может повредить ткань, но и повлияет на ее цвет. Большое количество пены образует пленку на поверхности, что испортит внешний вид.

Если вы хотите удалить жирное пятно, то следует нанести небольшое количество средства, затем тщательно постирать вручную или в машинке, включив соответствующий режим.

Кожаная мебель

Мыло для посуды может привести к высыханию кожаной мебели или других изделий. Используйте специальные средства, чтобы придать блеск и удалить грязь.

Зеркало

Средство для мытья посуды образует слой мыльной пленки на стеклянных поверхностях и зеркалах, притягивая грязь, пыль и оставляя разводы. Используйте средства с аммиаком, чтобы удалить пятна и грязь из нужного участка.

Одежда из водоотталкивающих тканей

Избегайте стирки курток или костюмов, изготовленных из материалов, отталкивающих жидкость. Средство для мытья посуды может повредить поверхность и одежда потеряет свои свойства.

Деревянный пол и мебель

Использование средства для мытья посуды для чистки твердых деревянных полов или мебели может испортить защитное покрытие. Это приведет к образованию царапин и разводов.

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