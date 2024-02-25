Какие вещи в доме самые грязные: большинство хозяек не догадываются

Это может показаться странным и даже контринтуитивным, но исследования показывают – самые грязные вещи в нашем доме, как правило, выглядят абсолютно чистыми. Все потому, что загрязняют их невидимые глазу и потенциально опасные микробы.

Как нетрудно догадаться после такого вступления, большинство подобных предметов – это те вещи, которых мы чаще всего касаемся руками. Так микробы с пальцев оказываются на поверхности и начинают активно размножаться на ней. Следующий человек, который коснется этого предмета, получит на свои пальцы часть этого "зоопарка" и понесет его дальше. OBOZ.UA рассказывает, какие предметы вошли в этот список и как за ними правильно ухаживать.

Дверные ручки, краны, выключатели

Все предметы, к которым мы регулярно прикасаемся, загрязнены бактериями максимально обильно. А к чему мы прикладываем свои руки чаще, чем к ручкам дверей, выключателям света и прочего, а также кранам. О том, насколько они могут быть опасны, мир узнал во время пандемии коронавируса. Очистить эти точки можно с помощью бытового дезинфектора, слабого раствора хлорного отбеливателя или белого уксуса. Просто протрите ручку или выключатель и повторяйте процедуру хотя бы раз в неделю.

Пульты дистанционного управления

Пульт от телевизора или кондиционера тоже кажется нам предметом достаточно чистым, но на самом деле он страдает от того же, от чего и дверные ручки – от постоянных касаний руками. С обычного бытового пульта можно собрать целый урожай потенциально опасных микроорганизмов. Поэтому его тоже нужно раз в неделю обрабатывать дезинфектором.

Держатель зубной щетки

Поскольку большинство современных санузлов объединены, брызги из унитаза незаметным образом распространяют бактерии на предметы вокруг себя. Касается это и подставок для зубных щеток. Саму щетку вы моете каждый раз до использования и после. А как насчет стакана, в котором она хранится? Он должен быть изготовлен из легко очищаемого материала. Раз в неделю вынимайте из него все щетки и ополаскивайте емкость хотя бы просто горячей водой. А еще возьмите за привычку каждый раз перед смывом закрывать крышку унитаза, чтобы удержать все брызги внутри.

Машина для кофе

Внутри этого гаджета темно, тепло и влажно, а это идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Поэтому автоматическая кофеварка требует регулярной чистки уксусом. Просто залейте в резервуар до четырех чашек неразбавленного уксуса, оставьте его на 30 минут и пропустите через устройство. После этого промойте машину двумя-тремя циклами чистой воды, чтобы убрать запах уксуса. Аналогичным образом работает также раствор лимонной кислоты. Повторяйте такую процедуру после 40-80 приготовлений кофе или раз в месяц.

Клавиатура

Это обычное явление: мы пьем и едим за клавиатурой, а еще разговариваем во время работы. Поэтому на нее, кроме бактерий с рук, попадает также слюна. В результате клавиатура является одним из самых грязных мест в доме. Чтобы очистить ее, выключите и отключите от сети компьютер, попылососьте клавиатуру на малой мощности, а затем потрите ее ватным диском, смоченным в спиртовом очистителе. Напоследок пройдитесь этим же раствором между клавишами с помощью ватной палочки.

Кухонные губки

Губками мы смываем множество загрязнений. При этом сами предметы собирают на себя массу микробов, вирусов, споры грибов. И все это задерживается внутри из-за пористой структуры губки. Чтобы очистить предмет, замочите губку на 15 минут в растворе отбеливателя, промойте в посудомоечной машине на горячем цикле или подержите минуту в микроволновке, предварительно поместив в миску с мыльным раствором.

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