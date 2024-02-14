Как очистить самые грязные места в ванной: даже те, о которых не хочется думать

Некоторые места в ванной комнате обычно грязнее других. Их часто игнорируют, потому что чистить их – это совсем неприятное дело. И хотя мытье этих участков вероятно не станет вашим любимым занятием, этот процесс можно упростить.

Ванная – это место, где мы заботимся о своей гигиене, поэтому важно поддерживать ее в чистоте. Несколько советов о том, как очистить самые грязные места, дали Realsimple.

Швы между плиткой

Эти швы могут быть разсадником плесени и грязи. Чтобы их очистить, смешайте две части пищевой соды и одну перекиси водорода, чтобы образовалась паста. Нанесите смесь на швы и оставьте на 10 минут. Затем возьмите старую зубную щетку и начните оттирать швы, уделяя особое внимание грязным участкам.

К сожалению, полностью предотвратить появление грязных швов не получится, но если вы герметизируете их и после принятия душа будете вытирать плитку сухим полотенцем, эта проблема будет беспокоить значительно реже.

Слив в ванной

Для начала попробуйте медленно залить слив кипятком, чтобы растопить мыльные отложения и грязь, которые блокируют трубу. Если это не дало результата, насыпьте в отверстие полстакана пищевой соды и добавьте столько же уксуса. Накройте канализацию мокрой тканью и оставьте на 5 минут, затем снова промойте горячей водой. Если и это не помогло, пора обратиться к сантехнику.

Чтобы предотвратить засор в будущем, приобретите сетчатую крышку для слива, чтобы она не давала волосам попадать в трубу.

Унитаз

Для того чтобы чистить унитаз и поверхность вокруг него, эксперты рекомендуют приобрести специальные и удобные щетки и ершик. После того как вы закончили чистить ими чашу, дайте им высохнуть, чтобы избежать размножения бактерий.

Если вы приобретете специальную щетку, с длинной ручкой, то мытье плитки вокруг унитаза тоже станет гораздо легче. Вам не придется сильно наклоняться и рисковать здоровьем своей спины.

Шторка для душа

На шторке для душа может появиться плесень и грязь. Сначала вы можете постирать ее в стиральной машине, но это, вероятно, все равно не удалит все загрязнения. Поэтому вы можете использовать либо специальные средства для очищения от плесени, либо меламиновую губку.

Чтобы предотвратить появление жесткой плесени в таких неудобных для чистки местах, как шторка, следует после принятия ванны или душа хорошо проветривать комнату. Также вы можете приобрести шторку, которая будет устойчива к плесени.

Вытяжка

Если пренебрегать вытяжным отверстием в ванной, оно собирает пыль и плесень. Для начала пропылесосите пыль из вентиляции, а затем используйте влажную ткань, чтобы убрать остатки грязи и плесень. Если вы очищаете это место достаточно редко, вероятно придется снять крышку с вентиляционного отверстия и убрать еще и внутри.

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