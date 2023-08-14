Какие вещи в доме обязательно нужно убрать к осени: топ-5

Обычно мы думаем о весне, как о сезоне для генеральной уборки. Однако осень – это время, когда становится все темнее, а в дом мы приходим в грязных ботинках и завешиваем прихожую большим количеством теплой одежды.

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Потому специалисты по наведению порядка утверждают, что правильная уборка перед наступлением осеннего сезона помогает сохранить дома уют и взять под контроль любой беспорядок. Издание Homes and Gardens попросило их дать несколько советов на этот счет. И вышел список из 5 позиций.

Беспорядок в ванной

Летом мы используем такую специальную сезонную косметику как солнцезащитные кремы или средства от насекомых. Когда потребность в них постепенно сходит на нет, настает время пересмотреть флаконы с истекающим сроком действия и избавиться от лишнего. Составьте контрольный список уборки в ванной, который поможет вам правильно перебрать вещи и сосредоточьтесь на конечной цели – более комфортном пространстве в месте, где вы все чаще будете принимать теплую ванну или душ.

Выбрасывая то, что уже вышло из годности или чем вы не пользуетесь, будьте безжалостны. Оставляйте только одну банку каждого типа продукта. Вам вряд ли нужны два более или менее одинаковых шампуня или лосьона для тела, поэтому не накапливайте их. Если у вас есть несколько бутылочек с небольшим количеством неиспользованного продукта, поставьте их на линии глаз, чтобы поскорее опорожнить лишнее.

Просроченные продукты в кладовке и холодильнике

Конец лета и начало осени – это время, когда мы делаем запасы некоторых продуктов. И для них нужно освободить место. Переберите свою кладовку и запасы в холодильнике и выбросьте все продукты со истекшим сроком годности. А все, что вам понадобится для приготовления осенних блюд – крем-супов, пирогов, пряных овощных рагу – поставьте так, чтобы доступ к ним был очень легким.

Беспорядок во дворе и хозяйственных помещениях

Уборку на открытом воздухе будет провести тем сложнее, чем холоднее будет погода. Поэтому, пока еще тепло, стоит навести порядок в инструментах, принадлежностях для барбекю и убрать на зиму садовую мебель. Избавьтесь от всего, что сломалось или покрылось плесенью. Пересмотрите все предметы и подумайте, какие вы планируете использовать следующим летом, а от каких нужно избавиться – отдать, продать или выбросить, в зависимости от состояния.

Одежду

Смена сезона – это всегда время для уборки в шкафу или гардеробе. На этот раз легкие вещи нужно будет положить на хранение, а тёплые достать и подготовить к использованию. Подумайте о том, какую одежду вы уже не будете носить по разным причинам (изменилась фигура, ребенок вырос из нее, вы хотите что-то новое), и отдайте или выбросьте ее.

Также подумайте о том, как именно вы будете хранить несезонную одежду. Возможно, вам нужно приобрести несколько контейнеров, чтобы лучше рассортировать вещи. Также хорошо будет приобрести большие вакуумные пакеты – они помогут сэкономить место. И не забудьте о средствах, отпугивающих моль.

Сезонный декор

Осенью и зимой немало праздников, к которым мы особым образом украшаем свое жилье – Хэллоуин, рождественские праздники и т.д. Заранее позаботьтесь о том, чтобы соответствующий декор был в хорошем состоянии и радовал вас. При необходимости докупите то, чего не хватает. Сложите все так, чтобы вам было удобно им пользоваться.

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