Чем оттереть чернильные пятна на столешнице: действенный лайфхак

Родители маленьких детей знают, насколько безудержной может быть тяга малыша к творчеству. Часто это выливается в такие последствия, как следы маркеров либо чернил на непредназначенных для этого поверхностях. К примеру, на кухонных столешницах и поверхностях столов. Если быть совсем честными, загрязнить так стол могут и взрослые, которые что-то писали и неудачно положили ручку. Кто бы ни испачкал столешницу чернилами, отмывать их обычно очень непросто.

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Впрочем, существует несколько лайфхаков, способных существенно упростить задачу. OBOZ.UA собрал пару очень эффективных рецептов.

Лак для волос

Да, это средство стайлинга удивительно хорошо борется с чернильными пятнами. И использовать его очень просто. Возьмите баллончик лака и прицельно разбрызгайте его содержимое на пятно. Сразу после этого, пока лак не засох, потрите пятно салфеткой или губкой. Чернила должны легко стереться – даже не придется прилагать усилия. После такой уборки не останется никаких царапин, как это бывает после чистки порошковыми средствами.

Но будьте осторожны – лак для волос является легковоспламеняющейся жидкостью, поэтому не пользуйтесь им вблизи открытого огня или раскаленных поверхностей. Сначала выключите плиту, затем беритесь за уборку.

Кстати, лак сработает не только на столешнице. Им можно чистить от чернил кожаную и пластиковую мебель, деревянные поверхности, ламинированный пол, керамическую плитку и т.д. Это достаточно универсальное средство, которое можно использовать по всему дому.

Медицинский спирт

Собственно, именно спирт в составе лака позволяет так эффективно бороться с чернильными пятнами. Потому чистый медицинский спирт тоже хорошо справится с этой задачей. Смочите им тряпку или ватный диск и обработайте загрязненное место. Чернила исчезнут на глазах.

Но не любую поверхность можно чистить медицинским спиртом. Он слишком агрессивен для гранита, мрамора и другого натурального камня. Так что, если вы не уверены в том, выдержит ли ваша столешница такую чистку, разбавьте спирт водой в пропорции 1:1 или возьмите для чистки немного водки.

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