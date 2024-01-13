Какие вещи нужно стирать отдельно: большинство хозяек не знают

Стиральная машинка значительно облегчает процесс очищения вещей, хозяйки уже не представляют своей жизни без этого бытового прибора. Поэтому часто не задумываясь бросают одежду разного материала в барабан, полагая, что это никак не повлияет на их состояние.

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Но OBOZ.UA узнал, какие вещи необходимо стирать отдельно. Простые советы помогут избежать износа и выцветания материала.

Деним

Все вещи, изготовленные из джинсовой ткани, лучше стирать отдельно. Молнии и мелкие детали могут тереться об другие ткани, что окажет негативное влияние на их внешний вид. Другой материал может также впитать насыщенный цвет джинсов.

Грязь

Если на одежде много устаревшей грязи или устойчивых пятен, то ее лучше постирать отдельно. Такие вещи требуют соответствующего цикла и особой обработки перед стиркой, а агрессивные химические средства или высокая температура воды могут навредить другим тканям.

Новая одежда

Перед стиркой обязательно прочтите инструкцию на этикетке и следуйте советам, чтобы не повредить ткань. Новая одежда может закрасить другие вещи, поэтому лучше стирайте ее вручную или отдельно.

Одежда темного цвета

Всегда отделяйте темную одежду от светлой. Потому что только за одну стирку вы можете испортить вещи и придать им другой цвет.

Ворс

Не стоит стирать одежду из такой ткани с другими вещами, потому что ворсинки могут остаться на брюках или блузке. Особенно это заметно на таких материалах как микрофибра и вельвет.

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