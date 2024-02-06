Какие вещи никогда нельзя греть в микроволновке: список удивит

Микроволновая печь сильно упрощает многие процессы на кухне. Этот прибор может практически все: от выпечки пирожных до приготовления картофельных чипсов. Но самое главное, что он нам дает, это значительная экономия времени.

Но, как и все в этом мире, даже такая крутая вещь имеет определенные ограничения и недостатки – в ее камеру можно помещать далеко не все. Использование неподходящего материала или разогрев неподходящей пищи в микроволновке может испортить сам прибор, а то и привести к пожару. Поэтому OBOZ.UA собрал все главные советы о предметах, которые ни в коем случае нельзя ставить в нее.

Алюминиевая фольга

Повторить эту оговорку никогда не будет лишним. Алюминиевая фольга по своей сути – это очень тонкий металл, который под воздействием микроволнового излучения будет отражать энергию, а не поглощать ее. Это, в свою очередь, спровоцирует появление искр, поломку печи, а в худшем случае пожар.

Что угодно из металла или нержавеющей стали

Тарелки с блестящим металлическим декором и дорожные кружки из нержавеющей стали могут стать причиной пожара, если поставить их в микроволновку. Более того, эти сосуды не позволят вашей пище и напиткам нагреться, потому что, как и в случае с алюминиевой фольгой, металл будет отражать энергию микроволн и не позволит вашей микроволновке поглощать ее.

Одноразовый пластик

Пластиковые пакеты и контейнеры, такие как баночки из-под йогурта, никогда не следует помещать в микроволновку, поскольку они могут содержать бисфенол А – чрезвычайно токсичное вещество. Расплавившись от микроволн, пластик начнет выделять его в пищу, что, согласно исследованиям, способно провоцировать немало проблем со здоровьем.

Контейнеры для блюд навынос

Контейнеры для еды навынос имеют металлическое армирование и иногда покрыты пластиком. Хотя большинство из них пригодно для использования в микроволновке, все же следует каждый раз проверять маркировку на таких емкостях. Специальная метка для таких случаев имеет вид прямоугольника с волнистыми линиями посередине. Если вы видите такую на коробке, значит, все хорошо и греть в ней пищу можно.

Пенопласт

Пенопласт (он же пенополистирол) не только вреден для окружающей среды, но и быстро плавится под воздействием излучения. Как и пластик, он может выделять опасные химические вещества в вашу пищу и потенциально вызывать заболевания.

Вода

Поставить чашку воды в микроволновку, чтобы нагреть себе чай, может казаться хорошей идеей. Однако на самом деле при таком нагреве из воды не выходят пузырьки воздуха и она может "взорваться", когда вы ее достанете, и обжечь вам руки и лицо.

Сырой острый перец

Сырой перец не взорвется в микроволновке. Однако под действием микроволн из него начнет выделяться жгучее вещество капсаицин. Когда вы откроете камеру прибора, вы можете вдохнуть его испарения и серьезно обжечь себе дыхательные пути или глаза.

Яйца

Разогревать в микроволновке целое яйцо в скорлупе плохая идея, ведь оно может взорваться. Под действием микроволн внутри яйца начнет образовываться водяной пар, который будет увеличивать давление под скорлупой и, в конце концов, она взорвется. Поэтому варить этот продукт подобным образом точно не следует.

Замороженный белок

Быстро разморозить мясо из морозилки в микроволновке – выглядит как гениальная идея. Но на самом деле это не так. Подобный разогрев белковых продуктов может привести к тому, что они будут готовиться неравномерно – снаружи мясо обжарится, а внутри останется ледяным. Также в таких условиях могут распространяться опасные бактерии. Поэтому просто постарайтесь не забывать доставать мясо из морозильника вовремя. Кстати, самый лучший способ его разморозить, это за сутки до приготовления положить в холодильник. Так в нем сохранится больше влаги и блюдо получится более сочным.

Брокколи

Да, этот овощ не взорвется и не повредит микроволновку. Но, по данным исследований, именно этот способ приготовления разрушает в брокколи едва ли не все питательные вещества. Не говоря уже о том, что микроволновка творит с ее цветом. Вы просто получите невкусный и непитательный, лишённый цвета кусок какой-то неприятной текстуры.

Открытые соусы для пасты

Самым известным виновником беспорядка в микроволновке являются соусы для пасты на томатной основе. Если нагревать их без крышки, они могут разбрызгаться по всей камере. Это связано с тем, что густая консистенция соуса может удерживать внутри водяной пар до тех пор, пока все блюдо не взорвется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро избавиться от запахов пищи после приготовления на маленькой кухне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.