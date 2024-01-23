В традиционных планировках многоэтажек кухням обычно не выделяли много квадратных метров. Отсутствие достаточной циркуляции воздуха – одна из причин, почему на маленьких площадях часто скапливаются неприятные запахи.

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Магазинные химозные ароматизаторы могут только усугублять ситуацию. Эксперты Ideal Home рассказали, как избавиться от запахов пищи на маленькой кухне.

Действенные советы

Существуют особенно резкие кухонные ароматы: чеснок, рыба и морепродукты, насыщенные приправы, пригоревший жир, жареное мясо – эти запахи оседают на поверхностях и не выводятся обычным проветриванием. Если добавить запахи из мусорника, от грязной посуды или давно немытого холодильника – создается не слишком приятная атмосфера.

Адам Олдфилд, директор фирмы StovesAreUs, Стивен Хорнер, эксперт компании Cladding Monkey и Сэм Вигем, основатель клининговой компании Wilton London, поделились эффективными лайфхаками для очищения небольшого пространства.

Конечно, лучше не бороться с проблемой, а предотвратить ее возникновение. Поэтому прежде всего следует как можно быстрее мыть грязную посуду, вовремя вытирать поверхности и выносить мусор. Вытяжка поможет удалить любые запахи, влагу и даже жир из воздуха, однако и сама станет источником неприятного запаха без регулярной чистки. Фильтры нужно чистить каждые три-четыре месяца, чтобы обеспечить эффективную вентиляцию кухни.

Холодильник, микроволновка, духовка, посудомоечная машина, кухонные полотенца и коврики обычно также становятся причиной появления затхлости.

Пищевая сода

Это очень простой, но эффективный лайфхак. Наполните миску пищевой содой, поставьте ее на стол и оставьте на ночь. Сода поглотит эти резкие и затхлые запахи. Можно также сыпать чуть-чуть соды на дно мусорного ведра, прежде чем заменить мешок.

Лайфхак с цитрусовыми

Еще один действенный и экологичный метод заключается в использовании лимонного сока или цитрусовых эфирных масел. Натуральные компоненты будут действовать лучше, чем химические аэрозоли. Налейте чистую воду в кастрюлю, добавьте 40-50 капель эфирного масла или сок и цедру двух лимонов и прокипятите на медленном огне.

Кофейный метод

Кофе также поможет избавиться от любых неприятных запахов от пищи.

"Кофейные зерна содержат азот, а это значит, что они способны поглощать запахи", – подчеркнула специалист по уборке MyJobQuote.co.uk Сара Демпси. Она советует положить немного неиспользованной кофейной гущи в миску и оставить ее на столешнице на несколько часов.

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