Какие вещи никогда не стоит держать в ящиках на кухне: вы об этом даже не задумывались

Каждый сам выбирает самый удобный для себя способ организации кухонных ящиков. То, как вы решите их наполнить, будет влиять на эффективность работы кухни. Старайтесь избегать соблазна переполнять кухонные ящики всяческим хламом, держите там минимум предметов, которыми вы пользуетесь чаще.

Однако специалисты говорят, что некоторые предметы никогда не стоит держать в ящиках на кухне. Издание Homes and Gardens рассказало, почему ножи и тяжелую посуду следует положить в другое место.

Острые ножи

Острые ножи могут быть опасны, особенно если они хранятся вместе с другими вещами, и вы постоянно их перебираете, пытаясь найти то, что вам нужно.

Профессиональный организатор Рейчел Сичерман советует приобрести отдельный блок для ножей. Он отлично подходит для хранения всех острых ножей в одном месте. Если вы желаете держать ножи в ящике, а не на столешнице, можно выбрать внутренний бамбуковый органайзер.

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Тяжелая посуда

Кухонные ящики могут показаться идеальным местом для размещения всех тяжелых кастрюль и сковородок. Это довольно удобно – при готовке важно иметь возможность мгновенно схватить нужный предмет.

Эксперт Дон Фальконе говорит, что хранение кастрюль и сковородок в кухонном ящике может повредить тумбы. Речь идет о повреждении механизма скольжения и создании огромного давления на внутреннюю часть, из-за чего ящик потеряет свою структуру.

Тяжелую посуду следует держать в нижних шкафах или на кухонных полках, специально предназначенных для их веса.

Разряженные батарейки

Не храните разряженные батарейки в кухонных ящиках, поскольку батарейки могут вытекать, повреждая поверхность и другие предметы, лежащие рядом.

Храните батарейки в герметичном футляре или специальном месте вдали от пищевых продуктов и посуды.

Сырые скоропортящиеся продукты

Кухонные ящики не подходят для хранения сырых продуктов или быстропортящейся пищи, поскольку в них нет надлежащей вентиляции.

Всегда храните сырые продукты в герметичной емкости в холодильнике. Если вам нужно разморозить мясо, делайте это в холодильнике, на водяной бане, в микроволновке или просто на столе при комнатной температуре.

Кухонные ящики не предназначены для герметичности или контроля температуры, что делает их непригодными для хранения молочных продуктов, рыбы, мяса, яиц и других свежих продуктов. Эту пищу следует хранить в холодильнике, чтобы предотвратить их порчу и размножение вредных бактерий.

Таблетки и лекарства

Кухонные ящики не являются правильным местом для хранения лекарства из-за колебаний температуры и влажности, которые могут повлиять на эффективность препаратов.

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