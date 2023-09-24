Как мыть сковороду с антипригарным покрытием: элементарный способ
Антипригарное покрытие обеспечивает максимальную эффективность в процессе приготовления. Оно утолщает стенки и дно посуды, помогая обеспечить равномерный нагрев и длительное удержание тепла.
Обычно антипригарные сковороды очень просты в уходе. Правильная мойка необходима также для более длительной и качественной эксплуатации посуды. OBOZREVATEL рассказывает о простом и эффективном способе мытья антипригарных сковородок.
Как приготовить действенное моющее средство
Необходимые ингредиенты:
- хозяйственное мыло;
- вода;
- мягкая щетка или губка.
Простой и бережный способ мытья заключается в использовании хозяйственного мыла с пометкой 72% – процент указывает на содержание жирных кислот в продукте.
Шаг 1. Натрите хозяйственное мыло на большой терке.
Шаг 2. Мыльную стружку следует положить в сковороду и добавить 150 мл воды. Смесь тщательно перемешиваем и доводим до кипения.
Шаг 3. Подождите, пока мыло растворится, а масса станет немного загустеет. После этого выключите плиту и дайте смеси остыть.
Как мыть антипригарную сковороду
С помощью мягкой щетки или губки протрите сковороду с обеих сторон раствором до образования плотной пены. Оставьте моющее средство на 15-20 минут, чтобы активные компоненты подействовать на жир и грязь.
Промойте сковороду под проточной водой – результат вас точно обрадует. Жирный налет удалится даже в труднодоступных местах, например у основания ручки.
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