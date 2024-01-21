Какие вещи мы постоянно забываем выбросить: лежат перед глазами

Хозяева пытаются поддерживать чистоту дома, чтобы создать уютную и приятную атмосферу. Но есть вещи, на которые мы не обращаем внимания во время уборки, считая, что они обязательно понадобятся, а в результате перекладываем их с места на место.

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OBOZ.UA составил список таких предметов. Даже маленькие безделушки могут создать ощущение хаоса и беспорядка в комнате.

Чтобы дом был просторным, нужно избавиться от следующих вещей.

Старая техника

Приборы, которыми вы уже давно не пользуетесь и которые не приносят больше пользы, следует продать или выбросить. Перестаньте думать, что когда-нибудь они вам пригодятся. Если за последние несколько месяцев вы даже не включали их, то, скорее всего, не сделаете это и в ближайшее время.

Книги

Книги занимают много места и собирают пыль. Если некоторые экземпляры очень важны для вас, то оставьте их, а остальные продайте или отдайте друзьям. Так они принесут больше пользы, чем будут без дела стоять на полочке.

Свечи

Избавьтесь от кусочков свечей, которые уже почти догорели и оставьте только те, которые действительно понадобятся, например, при отключении электроэнергии или для романтического ужина.

Миниатюры косметики

Обычно при покупке косметики дают еще тестеры на другую продукцию. Если вы их не использовали сразу, то лучше выбросьте в помойку, потому что вряд ли вспомните о них в будущем.

Ранее OBOZ.UA публиковал список вещей, которые нельзя чистить моющим средством.

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