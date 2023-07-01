Какие вещи категорически нельзя пылесосить: техника может повредиться

Пылесос – незаменимый помощник в уборке, однако некоторые ошибки в использовании приводят к плачевным последствиям. У прибора может разорваться пылевой мешок, засориться фильтр и даже сломаться двигатель.

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Битое стекло, монеты, бумага, остатки комнатных растений и влажная пища с высокой вероятностью закупорят фильтры и повлекут за собой остановку двигателя. Какие еще вещи категорически нельзя пылесосить, рассказало издание Lifehacker.

Жидкость

Не пытайтесь впитать жидкость обычным пылесосом – прибор может серьезно повредиться. Опасность есть даже если вы пользуетесь беспроводной моделью. Внутри пылевого мешка или контейнера от влаги образуется плесень, что может привести не только к появлению болезнетворных грибковых спор, но и к выходу из строя всей системы. Если у вас нет специального пылесоса для устранения пролитых веществ, вытирайте жидкость вручную.

Почва, остатки пепла, кофейная гуща

Домашний пылесос не предназначен для сбора золы. Частицы с высокой вероятностью закупорят фильтры. Это касается почвы и кофейной гущи, поскольку они могут иметь высокий уровень влажности, что опять же приведет к плесени. Эксперты советуют сначала смести мусор веником и только потом пылесосить.

Острые предметы

Не чистите пылесосом стекло, иглы или другие острые предметы, так как это может повредить прибор. Даже если ваш пылесос имеет тканевый пылевой мешок, острые предметы все равно могут вызвать внутренние повреждения системы.

Косметика

Рассыпчатая пудра имеет в составе слишком мелкие частицы, чтобы пылесосный вакуум смог их должным образом поглотить. Кроме того, пудра может попасть в двигатель и вызвать более серьезную поломку. Косметику лучше удалять с пола с помощью моющего средства и прохладной воды.

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